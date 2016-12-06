來台是否見蔡英文？葉望輝：目前沒明確安排

前美國副總統錢尼（Cheney, Richard B.）國安顧問葉望輝（Stephen Yates）周二清晨抵台，獲得眾多媒體關注，尤其在葉望輝此行的角色與任務感到好奇，但葉在回應媒體問題時表示，來台是與台灣朋友見面交流，尚未有安排會見總統蔡英文，也重申他並非牽線美國總統當選人川普與蔡英文通電話的幕後推手。

《中央社》報導，葉望輝搭機抵台受訪說，川普（Donald Trump）當選特點就是開門見山講話，「台灣的總統應該就是（稱呼）台灣的總統」，沒別的話說。將來如果美國或中國人民要與台灣人民有很好接觸，就是要以實話為根基。

總統蔡英文和川普2日通電話，引起外界高度重視，外媒曾報導，牽線促成的是葉望輝，但日前遭葉望輝在其它外媒訪問上否認。葉望輝今抵達機場被國內媒體問及該議題時，再度否認在幕後牽線讓總統蔡英文與美國總統當選人川普通電話。他同時也呼籲北京當局不要對「川蔡通話」過分反應。

至於訪台是否會見總統蔡英文？葉望輝說，相關邀請單位沒明確安排。葉望輝隨後補充，他此行很高興來台灣訪問朋友並交流意見。

他說，在台灣會見見老友，如果有機會，想到以前傳教的中、南部走走，但恐怕是沒時間。

葉望輝隨後在相關人員陪同搭車離開機場。

葉望輝周一在社群網站臉書（facebook）打卡表示，要從洛杉磯國際機場到台北市旅行，「這應該會是有趣的一週」。

媒體報導，葉望輝曾在1980年代來台灣傳教並學中文，在美國傳統基金會工作時曾回來台灣。他愛台灣的美景，也聽說有很多美食，他很期待能有段時間遠離一下美國政治。

葉望輝曾經擔任美國前副總統錢尼（Dick Cheney）的國家安全顧問，近日又受聘為川普交接團隊的顧問，他友台的角色，在近日蔡總統與川普通上電話後，知名度快速在台竄升。稍早搭機前他先在臉書打卡，表示啟程到台北，並貼文「應該會是有趣的一週」。