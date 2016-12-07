〈時評〉反核食公投是國民黨魁之爭



由國民黨副主席郝龍斌發動的反核食公投，名義上是要捍衛台灣的食品安全，但背後的意義，卻是國民黨主席之爭，郝龍斌自行搭建一個舞台，為明年的黨魁改選預做暖身。



郝龍斌此舉是「摸蛤仔兼洗褲」，一來是想以公投發起人，全力拉抬自己的身價，增加個人曝光度，二來是可藉此全省走透透，搏取基層民眾好感，至於公投能否過關，恐怕對他個人來說，反倒是其次問題。



因此，就算發起這項公投有其正當性，但因為背後多了一層政治因素的考量，使得這項公投染上藍營的色彩，會不會因此使原本有意連署的人退縮，使得真實民意無法呈現，恐怕都有很大疑問。



但這是郝龍斌不得不的選擇，畢竟，目前國民黨機器控制在黨主席洪秀柱手上，洪秀柱企圖爭取連任，在各項議題上發言，霸占住整個輿論版面，郝龍斌若不思另闢途徑，發揮空間會受到大幅限縮。



苦無發言地位的郝龍斌，在逮住社會對開放日本核災區食品進入台灣的疑慮下，打蛇隨棍上，順勢結合前衛生署長楊志良等人，推出反核食公投，原本悶在立法院的國民黨立委，更終於有了發洩口，可以回到選區，推動連署，表達對執政黨的不滿。



當國民黨諸多立委和郝龍斌一起聯手，洪秀柱雖強調樂觀其成，但也不免酸了一下說，發起的民間團體，不希望有太多政黨色彩介入。這番話，頗有暗諷郝龍斌的意味；因為對洪秀柱而言，在她爭取連任之路上，郝龍斌確實是主要的潛在敵人，洪秀柱設下底線，更是不想讓郝龍斌整碗捧走。



一場反核食公投，已經開始展開連線，表面上雖是藍綠對政策的戰爭，事實上也是國民黨內部的黨主席戰爭，這樣的反核食公投，直叫人民無所適從。



（作者李平華，資深媒體人）