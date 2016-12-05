  1. 首頁
  2. 時評（狗吠火車文）

〈時評〉一個推文　兩種翻譯

By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2016/12/05 19:56

  十二月二日晚上十一點，蔡英文和川普進行兩國斷交卅七年後的第一次熱線電話；短暫的十分鐘，是美國的一小步，卻是台灣的一大步！

  熱線後，川普隨即在推特發文：「The President of Taiwan CALLED ME today to wish me congratulations on winning the Presidency. Thankyou！」在引發一陣熱議後，川普又在五十七分鐘後推文：「Interesting how the U.S. sells Taiwan billions of dollars of military equipment but I should not accept a congratulatory call.」

  推文一的翻譯比較沒爭議。今天，只有睜眼說瞎話的無聊人士，才會把「The President of Taiwan」硬生生翻譯成「中華民國總統」。

  以川普一向講話內容直白不忌、表情豐富、語氣高亢的個性，應可將推文二傳神地翻譯成：「只許美國售台軍備美元數十億，不許我接受道賀電話一通，有趣耶！」不過，將它翻譯成「美國賣給台灣幾十億的軍事裝備，很有意思，但他不應該接這通恭賀電話」的《聯合報》，跟添油加醋以「他（覺得）不該接這通賀電，因為這好像會與美國對台灣出售價值數十億美元的軍事武器有關」解讀的《中國時報》，是別有用心，還是純粹搞錯當事人的意思，就不得而知了！

  蔡英文跳過中國，和川普直接溝通對話，讓在國際舞台羞辱、矮化、封殺台灣一向不遺餘力的中國，無疑是踢到鐵板了！中國在跳腳之餘，恐怕更要從此學會認知，台灣本來就可以有自己的國際社交！台灣本來就不是為了讓中國滿意宰制而存在的！

 

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）
川普
台美關係
中美關係

相關新聞

〈時評〉《紐約時報》的恐中專文謬誤多
2016/12/20 13:44
2016年被忽略的加拿大 總理：經濟與環保可以兼顧
2016/12/19 12:07
「美國掰掰」菲律賓總統杜特蒂要求美軍撤離
2016/12/18 16:40
歐巴馬籲川普讓兩岸維持現狀保住和平　
2016/12/17 12:24
美媒專訪川普：不明白美國為何要受限於一中政策
2016/12/12 11:28