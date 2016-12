〈時評〉一個推文　兩種翻譯

十二月二日晚上十一點,蔡英文和川普進行兩國斷交卅七年後的第一次熱線電話;短暫的十分鐘,是美國的一小步,卻是台灣的一大步!

熱線後,川普隨即在推特發文:「The President of Taiwan CALLED ME today to wish me congratulations on winning the Presidency. Thankyou!」在引發一陣熱議後,川普又在五十七分鐘後推文:「Interesting how the U.S. sells Taiwan billions of dollars of military equipment but I should not accept a congratulatory call.」

推文一的翻譯比較沒爭議。今天,只有睜眼說瞎話的無聊人士,才會把「The President of Taiwan」硬生生翻譯成「中華民國總統」。

以川普一向講話內容直白不忌、表情豐富、語氣高亢的個性,應可將推文二傳神地翻譯成:「只許美國售台軍備美元數十億,不許我接受道賀電話一通,有趣耶!」不過,將它翻譯成「美國賣給台灣幾十億的軍事裝備,很有意思,但他不應該接這通恭賀電話」的《聯合報》,跟添油加醋以「他(覺得)不該接這通賀電,因為這好像會與美國對台灣出售價值數十億美元的軍事武器有關」解讀的《中國時報》,是別有用心,還是純粹搞錯當事人的意思,就不得而知了!

蔡英文跳過中國,和川普直接溝通對話,讓在國際舞台羞辱、矮化、封殺台灣一向不遺餘力的中國,無疑是踢到鐵板了!中國在跳腳之餘,恐怕更要從此學會認知,台灣本來就可以有自己的國際社交!台灣本來就不是為了讓中國滿意宰制而存在的!

(作者為台灣教授協會前副秘書長,新竹教育大學退休副教授)