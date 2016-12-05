陸官媒：拿掉台灣幾個邦交國　當做10分鐘電話的代價！

美國總統當選人川普（Donald Trump）上周五晚推文指與「台灣總統」蔡英文通電話，多家國際主流媒體以頭條廣泛報導，這也是台美斷交近四十年以來首例，卻也引發對岸不滿。中共黨媒《人民日報》旗下的《環球時報》4日在社評〈與特朗普對話，同時懲罰台當局〉中表示：「中國大陸可以拿掉台灣若干個『邦交國』，讓台灣社會看到，這就是蔡英文與特朗普（即川普）通10分鐘電話的代價。」

《環時》認為，川普在利用「不按常理出牌」的特性借勢發揮，藉台灣問題在中美關係中攪一攪渾水，開發一些美方的主動性，為他上台後同中國進行討價還價創造條件，目的是為下一步從中美關係中撈取更多利益造勢。

但也由於川普尚未正式就任美國總統，因此《環時》認為北京現在採取行動會有錯位之感，當前的懲罰行動「應當打向台灣當局」，使其看到中國的力量，不是隨便可欺和可以恐嚇的。《環時》建議中國可以拿掉台灣若干個「邦交國」，讓台灣社會看到，這就是川蔡10分鐘通話的代價，同時做為北京對台灣民進黨政府這段時間「隱性台獨」的綜合警告。

該官媒也建議中國還可加強「打擊台獨的軍事部署，並對外公開展示我方軍事活動，向台灣當局施加更大壓力。」

雖然《環時》也認為與美國新任總統「溝通成功方為上策」，但也建議對於沒有外交經驗、不知中美摩擦輕重的川普，中國應加快戰略核力量的建設，儘早部署東風-41飛彈等戰略性核武，削弱美的戰略挑釁氣勢。

周一，前美國在台協會（AIT）台北辦事處長司徒文在接受電台訪問時表示，川普與總統蔡英文通電話是有規劃的安排，這是很正面的發展，美國早該這麼做。