寒舍艾麗酒店Capodanno 2017! 義大利跨年盛宴派對

將煙花綻放的驟然璀璨，鐫刻入回憶裡珍藏銘記。寒舍艾麗酒店於2016年12月31日(六)推出【Capodanno 2017!】義大利跨年盛宴派對，首先由La Farfalla義式餐廳結合義大利傳統美食及象徵新年好運的食材，以全自助的形式，於晚間18:00至22:00推出「歲末團聚晚餐」每人NT$2,017+10%，可無限享用義大利特色料理的經典風味，包含奶油滋味濃郁的『義式香腸奶油玉米燉飯』，以黑松露提升味蕾層次的『現烤美國帶骨肋眼牛排』，集結頂級帝王蟹、花蟹、扇貝等豐富海鮮重現地中海沿岸的南義鮮味，另外還有義大利年節祈福菜餚『豬手香腸』、『扁豆湯』與傳統甜麵包『潘多酪』，獻上美好的溫馨祝福，迎接嶄新年度到來。

座落於台北市信義區，擁有欣賞台北101跨年煙火絕景秘境的La Farfalla義式餐廳與The Terrace，緊接著於晚間22:30至凌晨01:30攜手推出「跨年煙火派對」每人NT$2,680+10%，以創意詮釋義大利料理，同樣採全自助的形式，端出『青醬鮮蝦艾克力』、『巴沙米可醋球佐干貝帕瑪火腿』、『魚子醬芝麻鮭魚佐奶油起司』等各式創新義式精緻美食，還有無限暢飲的Bonaval Brut Cava氣泡酒，讓微醺氣泡痛快撞擊味蕾！除此之外，今年再度邀請到台灣年輕新銳DJ- Calvin Ho，以細膩具爆發力的音樂迎來倒數時刻，於都市中的秘密花園，仰望美麗煙花騰空綻放，讓瞬間的華麗成為永恆的珍藏！活動詳情及訂位請洽02-6631-8060或至www.humblehousehotels.com。

歲末團聚晚餐 獻上溫馨祝福

Capodanno為義大利語的新年快樂，迎接新年度的夜晚，La Farfalla義式餐廳囊括義大利新年必嚐美食及各區域經典料理，於12月31日(六)晚間18:00至22:00推出「歲末團聚晚餐」，以全自助的用餐形式，首先推薦傳統菜餚『義式香腸奶油玉米燉飯』，深具米芯口感的義大利米融入濃郁的帕瑪森起司，搭配香鹹的乾煎義式香腸平衡豐厚奶香，完美詮釋盛產稻米與起司的北義料理，而且在義大利還有吃越多米飯，代表新的年度財源廣進的意涵；中義料理則善於活用山林野味，『現烤美國帶骨肋眼牛排』嚴選鮮嫩多汁的美國Prime等級肋眼牛排現點現烤，搭配山野珍饈「黑松露」醬汁，奔放濃郁的香氣提升味蕾層次；臨海的南義料理則以現場清蒸的鮮美海味表現，包含頂級帝王蟹、花蟹、扇貝等，簡單清蒸的烹調手法封鎖住最新鮮自然的甜美甘味。除此之外，招來幸運的祈福年菜『豬手香腸(Zampone)』是義大利富足的象徵，讓新年聚集滿滿福氣；『蔬菜扁豆湯』的圓圓扁豆有如錢幣象徵財源廣進；灑上細白糖粉宛如阿爾卑斯山的『潘多酪(Pandoro)』質地如蛋糕般柔軟卻帶有麵包的咬勁，蘊含濃郁奶油香氣及細緻水果甜味，盡享多元道地的義式風情，以溫馨祝福迎接嶄新2017年！

倒數煙火派對 珍藏美麗瞬刻

迎來煙火的倒數時刻，La Farfalla義式餐廳與The Terrace聯合於12月31日(六)晚間22:30至凌晨01:30推出「倒數煙火派對」，推出無限享用的各式創意酒搭派對美食，『青醬鮮蝦艾克力』酥軟的艾克力泡芙中夾著彈牙白蝦，溫潤的松子羅勒醬提出鮮美甘味；『巴沙米可醋球佐干貝帕瑪火腿』透過義式帕瑪火腿的香鹹點綴加拿大干貝，以分子料理手法凝聚的巴沙米可醋瞬間綻放酸甜口感；『魚子醬芝麻鮭魚佐奶油起司』將新鮮鮭魚微煎至半生熟，外層裹上香脆芝麻，黑鑽魚子醬及奶油起司的結合讓醇濃香氣漫溢；還有『現烤牛肉佐紅酒醬』、『經典肉醬千層麵』、『經典義式披薩』等種類豐盛的自助餐檯，以及Bonaval Brut Cava 氣泡酒、新鮮果汁及各式軟性飲品等無限暢飲，除此之外，台灣新銳DJ- Calvin Ho以細膩具爆發力的音樂陪伴倒數，擁覽戶外花園欣賞台北101煙火的璀璨絕景，讓瞬間的華麗成為記憶裡的片刻永恆。