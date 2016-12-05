義大利憲改公投失敗 投信：無須反應過度

義大利憲改公投於當地12 月4 日晚間11 時正式落幕，最後結果公布同意與不同意結果為四比六，憲改公投確定失敗。外資基金經理人表示，以英國脫歐與美國大選後結果顯示，影響僅短期，義大利憲改公投未過雖可能為短線金融市場帶來震盪，但ECB已表示準備暫時增加義大利公債購買規模，加以12月8日利率決策會議在即，預計可有效控制股市下檔風險，市場可望於短期內反應完畢。

義大利憲改公投於當地12 月4 日晚間11 時正式落幕，目前開票作業正如火如荼，截至台北時間中午12點，根據20 個省份已經開票完畢的7 個省份統計結果，同意(YES)與不同意(NO)得票率分別為40.6%、59.4%。

事實上，參考出口民調結果，54-58%選民投下反對票、支持者為42-46%，因此雖官方尚未公佈最後開票結果，但義大利總理Renzi 已先行發表演說承認公投挫敗，將辭職下台。隨著Renzi下台，後續義大利總統將任命目前執政黨其中一人任看守總理，可能人選為現任財政部長Padoan、文化部長Franceschini 或上議院長Grasso，待成立技術官僚內閣、進行選舉法修正後，最快於2017 年底或2018 年中進行國會改選，亦為中期政策觀察指標。

野村歐洲中小成長基金經理人黃靜怡表示，觀察目前全球股、匯市表現堪稱平穩，美股期貨盤顯示平盤小跌、亞股中日、韓股市開盤分別下挫0.4%與0.5%；歐元兌美元匯價於Renzi 宣佈辭職一度貶至1.0506，隨後亦已回穩至1.0566，相較上週五收盤價貶值0.92%。

因此，隨著上議院改革失敗，義大利國會效率不彰恐將影響接下來義大利銀行增資計劃，銀行業不確定性風險恐因此增溫，短期義大利甚至歐洲銀行股存在震盪風險。不過，依照6 月下旬英國脫歐公投後市場反應，股價修正可望集中於金融類股。

參照今年英國脫歐公投與美國總統大選兩次令市場大為意外的選舉結果，金融市場均於極短時間內反應完畢，而此次義大利憲改公投失敗事實上是為市場預期之內，因此，預料市場反應時間與程度應不至於擴大。

野村投信表示，目前歐洲景氣復甦態勢明確，且海嘯後，歐股累積表現遠遠落後美股近35%，一旦短線歐股出現大幅修正將有望啟動資金回補行情，因此建議投資人屆時可逢低加碼歐股。