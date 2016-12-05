新北市防制學生藥物濫用諮詢服務團 正式成立

防制毒品，再進一步！新北市政府教育局為強化防制學生藥物濫用工作，於今(5)日在安溪國中舉辦105學年度防制學生藥物濫用諮詢服務團成立大會，服務團成員包括衛生局、社會局、警察局少年隊、少年輔導委員會、新北地方法院調查保護官、中華民國解癮戒毒協會與淨化文教基金會各單位代表，皆具有毒品防制的專業知能，教育局長龔雅雯除感謝各界一同合作防制毒品外，也於會中頒發聘書，期能結合市府相關局處與民間資源，提升學校輔導藥物濫用成效。

教育局長龔雅雯表示，對於校園毒品問題處置，教育局訂定「深化推動紫錐花運動」實施計畫，除落實執行清查篩檢及追蹤輔導外，置重點於教育宣導部分，105年度迄今辦理各類研習及宣導活動計478餘場次，約13萬餘人次參加。根據104學年度與103學年度數據比較顯示，檢警機關查獲藥物濫用的青少年中，具新北市學籍學生數大幅下降29.95%，代表教育局推動象徵「健康、反毒、愛人愛己」之紫錐花運動預防作為已有顯著成效；而服務團成立之後，也將結合各相關單位資源，並視各校需要提供春暉志工陪伴輔導、專屬臨床心理師團體或個別諮商輔導、冒險治療及相關高關懷課程等方式，提升學校輔導個案遠離毒品成效，共同促進學子身心健康發展。

新北市除了預防毒品危害學生之外，也針對藥物濫用高危險群學生辦理「冒險治療活動」，藉由挑戰自我的體能活動，建立學生的自信心與榮譽感，在104年辦理的登頂活動中，師生一行人各負重20公斤，揮汗往1600公尺的高山挺進，沿途孩子既疲憊又期待，晚上宿營時，趁著寂靜與滿天星光，辦理星光夜語活動，讓同學們分別說出對家人或對自己想說的話，每個人在述說自己的過往及對家人的虧欠時都難過的流下淚來。在三天的行程中，孩子享受到登頂的喜悅與同儕間的扶持與鼓勵，也深深覺得還是有很多人在關心自己，對人生也有了新的認識。去年參加的賴同學，原本險遭毒品誘惑，早已放棄學習的他，在今年順利進入開明商工就讀，為自己的未來做好新的規劃，他表示，很高興參加了冒險治療活動，那次活動讓他有了新的想法，如果有機會，他還想再參加一次呢！