富邦證券蟬聯《財資雜誌》最佳自主創新獎

富邦證券2016捷報層出！繼《天下雜誌》頒發「台灣最佳聲望標竿企業」證券業第二名後，年底更榮獲國際專業期刊《財資雜誌》「最佳自主創新獎」的肯定 ，成為台灣連續二年獲此殊榮的證券商。富邦證券表示，繼2015年以「M+VIP行動創新服務平台」受到評審賞識後，本年度又以「大數據應用理論」獲得此殊榮，為證券業嶄新的金融服務模式寫下重要的里程碑。而此次獲獎是肯定也是期許，在FinTech浪潮下，富邦證券會更加積極發展，以客戶需求為本，提供更貼近投資人生活習慣的金融服務。

富邦證券大數據團隊成立於2012年，專職資料庫分析與模型建構，透過創新的營運模式改變以往分散且被動的運作，由大數據主動偵測，結合了市場狀況和因應對策，依靠巨量數據庫系統性的思考業務問題，看見以往無法解決的盲點，除了能幫助營業員做好理財顧問的角色，主動出擊，更能提高從業競爭力。富邦證券指出，目前富邦證券大數據應用可歸納出「提升服務、精準行銷及防止客戶流失」等三大類。

富邦證券表示，「提升服務」在大數據應用上是以客戶需求為核心，當特殊事件觸發時，例如：今年6、7月英國脫歐事件所造成的全球市場波動，富邦證券透過長期觀察VIX指數並結合大數據分析，協助客戶控制風險，讓客戶能在第一時間得到適切的服務與建議，為公司及客戶創造雙贏。