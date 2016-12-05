櫃買、證交所、期交所與集保 共同舉辦「推動我國採用國際財務報導準則研討會」

櫃買中心表示，配合我國公開發行公司已自104年全面採用IFRSs，且自106年起將採逐號公報認可制，櫃買中心、證交所、期交所與集保公司將於北、中、南部舉辦「推動我國採用國際財務報導準則研討會」，續就國際財務報導準則理事會(IASB)已發布之「IFRS 9金融工具」新修正之分類與衡量及減損評估等，提供相關實務指引以協助公司盡早因應。本次研討會將於12月7日(假新竹喜來登飯店) 、12月8日(假台北台大醫院國際會議中心)、12月12日(假高雄漢來大飯店)、12月13日(假台中長榮桂冠酒店)及12月19日(假台北國際會議中心)舉行，邀集上市、上櫃、興櫃及公開發行公司財務會計人員參加。

櫃買中心說明，為使宣導內容能更貼近公司實務上的需求， 研討會內容除邀請金管會證期局代表進行行政函令宣導外，並邀請台灣財務報導準則委員會劉啟群主任委員及會計師事務所代表，就導入「IFRS 9金融工具」之相關實務解析及釋例進行說明，內容包括未上市櫃公司股票公允價值評價、金融資產分類判斷、金融資產減損評估、背書保證損失估計之釋例及指引，以及企業配合導入IFRS 9建置或調整資訊系統、會計系統、內部控制應注意事項等，期能使企業提早了解相關議題對財務報表之影響。