鑫盛飛刀又見飛刀網路首播 推動IP商機

（中央社記者吳家豪台北5日電）台灣最大影視IP（智慧財產）開發公司鑫盛傳媒投資的古裝大劇《飛刀又見飛刀》，今天在優酷網獨家首播，預期有助鑫盛推動手上約12個大小型IP版權，創造IP價值極大化的商機。

鑫盛與優酷、北京長江集團、旺中集團及北京和力辰光公司聯合出品，總投資金額高達新台幣4億元的超級古裝IP大劇《飛刀又見飛刀》，今天在優酷網獨家首播。此劇改編自台灣名作家古龍同名小說，由台灣鑫盛製作團隊擔任核心統籌，香港古裝武俠王牌監製林國華及其團隊，集合《花千骨》、《蘭陵王》王牌編劇饒俊擔任編劇，由兩岸三地知名演員劉愷威、楊蓉、吳映潔主演。

鑫盛指出，此劇將依循當紅劇集蜀山戰紀「先網後台」的成功模式，由優酷網先播、再由湖北及多家衛視接棒，明年3、4月台灣中視、中天陸續播出，東南亞至海外亦同步啟動。

鑫盛表示，隨著《飛刀又見飛刀》再度打造影視IP開發的成功銷售佳績，並於今年底開始陸續認列收益，整體營運表現也符合原先預期，為台灣文創產業中少數真正能夠實現作品零庫存、高投資回報率的公司。

鑫盛董事長羅法平表示，隨著網路視頻快速崛起，整體製作經費大幅提高，讓華語的戲劇節目愈趨精緻，許多作品的製作水準與南韓、日本不相上下。

羅法平看好整個亞太影劇市場的潛在商機，未來將持續以台灣為根據地，透過不斷的製作精品戲劇，培養出更多的台灣核心製作人才，為台灣影視產業的能見度盡一份心力，推廣至更寬廣的舞台。

羅法平指出，《飛刀又見飛刀》今天凌晨上線後，點擊已破4000萬次，看好未來可望突破1億次甚至10億次。他也透露，鑫盛預計12月送件興櫃，最快明年第3季底或第4季可望掛牌上櫃。

鑫盛表示，創立以來在影劇市場便不斷建立成功製播及銷售模式，今年的《來自未來的史密特》、《麵包樹上的女人》網路累積近40億次點擊的佳績，再加上《飛刀又見飛刀》，此3部電視劇總投資費用及近百集的製播量，在台灣影視業中實屬難得。

鑫盛預期，隨著《飛刀又見飛刀》開播後的口碑及收視佳績，有助手上約12個大小型IP版權的推動，創造IP價值極大化的龐大商機。

鑫盛目前正在開發中的包括《第一夜的薔薇》、《重紫》、《早安凡小姐》等大型台網聯動劇，以及《密室羅生門》、《大約是愛》等多部中小型網路劇。明年可望啟動由大陸當紅女作家明曉溪著作的《第一夜的薔薇》，將投入約新台幣6億元的製作預算，預計明年第2季後開鏡，有望為2017年營運提供成長動能。1051205

