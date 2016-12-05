2016台北凱撒「愛‧延續」慈善愛心義賣活動

台北凱撒大飯店於每年12月都會進行一系列公益慈善活動，今年預計在12/9下午的三點到晚上的七點，舉辦第14年的慈善愛心義賣活動，這已不僅是飯店員工自發性活動，更是變成一個地區性代表公益精神的活動，每一年都號召了越來越多的藝人朋友和企業前來站台與捐贈物品，許多知名的餐廳與店家也不吝捐出熱賣的商品券，讓活動規模與內容更加豐富多元，希望大家能呼朋引伴一同前來搶好康兼做慈善！

今年的愛心義賣活動的主題為「愛‧延續」，概念是把物品的價值延續，轉化成實質的助人力量，散播愛的同時也是愛地球的一種方式！活動現場除了提供台北凱撒國宴主廚手工美味暖心餐點外，多位藝人和主播在忙碌的工作之餘也不忘在家裡挖寶一起共襄盛舉，歡迎大家來到現場一窺究竟。

今年再次邀請到一向熱心公益不遺餘力的寶島叫賣哥葉昇峻在現場主持公益拍賣競標秀，妙語如珠的無厘頭搞笑加上逗趣的叫賣花招讓現場笑聲不斷，有他在的地方總是有滿滿的人潮和high翻爭相出價的民眾。

多年來擔任台北凱撒公益活動愛心大使的藝人王俐人Lisa除辛苦的協助募集藝人的公益拍賣品外，也將來到現場親自招呼民眾搶購商品！而愛心不落人後的的珍奶姐妹花也將不畏寒流的用火辣裝扮親自外送她們招牌燈泡珍奶到義賣活動現場，民眾購買500元以上打卡台北凱撒公益活動就可以免費獲得她們的招牌燈泡珍奶一瓶(限量60瓶)…豐富的活動安排就是要讓大家覺得做公益也可以很有趣！