台北松山意舍歡樂聖誕音樂饗宴 & 狂 Fun 跨年 DJ Party

歡樂狂歡的 12 月即將來臨!主打俯瞰 101 美景的台北松山意舍酒店，當然不會錯過和大家一起同 歡的重要時刻，『歡樂聖誕音樂饗宴 』&『 狂 Fun 跨年 DJ Party』一次滿足!

17 樓 Que 原木燒 烤餐廳在聖誕節 12 月 24 日、25 日兩天以及跨年夜 12 月 31 日晚餐時段推出超豐盛原木燒烤自助餐。除了經典聖誕佳餚之外， 12 月 24 日平安夜特別邀請教會前來飯店報佳音，傳遞溫馨祝福給現場的用餐客人，飯店更貼心 安排了聖誕驚喜，小朋友最愛的聖誕老公公將現身 Que 餐廳，發送超可愛的聖誕糖果，小朋友們也可以和聖誕老公公拍照留念，在聖誕節留下一個美好的回憶。

台北松山意舍酒店狂歡跨年夜 『狂 Fun 跨年 DJ Party』，邀請黃金陣容 DJ 雙人組播放時下最狂 funky 最流行的音樂，陪大家一起迎接重要倒數時刻!派對現場提供無限暢飲雞尾酒、氣泡酒以及精緻點心，準備好最驚艷最迷人的華服妝點自己，一起到台北松山意舍酒店狂歡倒數迎接閃亮 2017!

聖誕老人進城了 台北松山意舎酒店&City Link 聖誕老公公見面會 除了經典聖誕佳餚之外，台北松山意舍酒店今年聖誕節特別和松山車站 City Link 商場合作，在商 場一樓展示北歐繽紛聖誕雪花球，雪花球裡面將呈現出 Que 餐廳聖誕歡樂溫馨的氛圍，以及最經典的原木燒烤菜色，讓人食指大動。並特別在一樓商場安排三場聖誕老公公見面會，讓小朋友們 有一個難忘的聖誕佳節。