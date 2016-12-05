川普砲火向中國：操縱匯率、軍事化中南海

川普在美國時間上周五晚推文證實與「台灣總統」蔡英文進行電話對談，打破美中斷交以來傳統，進行台美元首歷史性通話，美媒指該事件為美中關係製造裂痕，事隔二日，川普推文砲轟中國，指其單邊操縱匯率，更批其在中南海的軍事化行動。

Did China ask us if it was OK to devalue their currency (making it hard for our companies to compete), heavily tax our products going into.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2016年12月4日

川普在4日推文中，指中國讓人民幣維持貶值，造成不公平的貿易優勢，讓美國產品相對失去貿易競爭力，另外稱中國單方面苛課美國產品關稅，也在中南海建造大型軍事設施，這些可都沒事先問過美國是否可行。

同日，川普亦推文揚言要課外移企業35%重稅逼其回國生產，懲罰「美國銷售，外國生產」的美企。

事實上，上個周末川普在推特上可說是相當活躍。除了周五晚推文表示接受「台灣總統」蔡英文的越洋祝賀電話，似在挑戰美國四十年來所秉持的「一個中國」外交政策，引起全球媒體廣泛的頭條報導。

果不其然，中國北京傳隨後去電美發出抗議，但對象不得而知，中共外交部長王毅3日也公開稱這是「台灣方面搞的一個小動作，根本不可能改變國際社會已經形成的一個中國格局，也不會改變美國政府多年來堅持的一個中國政策。」

外媒觀察到川普周末不少推文似針對中國而來。美新聞網站The Daily Caller指川普一邊與台灣元首電話會談，一邊狠批中國單邊貿易與軍事政策，就是在挑戰中國。一些外國媒體報導，川普連日發言透露其對於有人稱他在外交政策上缺乏經驗感到不悅，認為他和任何人的對話不需要取得中國的允許。