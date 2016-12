川普砲火向中國：操縱匯率、軍事化中南海

川普在美國時間上周五晚推文證實與「台灣總統」蔡英文進行電話對談,打破美中斷交以來傳統,進行台美元首歷史性通話,美媒指該事件為美中關係製造裂痕,事隔二日,川普推文砲轟中國,指其單邊操縱匯率,更批其在中南海的軍事化行動。

Did China ask us if it was OK to devalue their currency (making it hard for our companies to compete), heavily tax our products going into..