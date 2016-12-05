修憲公投挫敗 義總理宣布下台扛責

義大利修憲公投，總理倫齊（Matteo Renzi）的修憲計畫受到嚴重挫敗。倫齊今天表示負起全部責任，宣布請辭。

倫齊這次提出修憲用意在削減國會上院參議院的角色，並收回地方政府部分權力，政府聲稱這些作法可讓義大利政局穩定。

修憲公投敗義總理下台 內閣恐進入看守



義大利總理倫齊（Matteo Renzi）今天表示，他將為修憲改革公投遭否決，請辭下台。分析家認為倫齊所屬的民主黨政府應會再尋一人擔任看守內閣的總理，以便撐到2018年的大選。



路透社報導，倫齊在對全國發表的電視談話中說：「我的政府資歷到此為止。」初步投票結果顯示，支持倫齊的贊成修憲得票比率，在公投中以近20個百分點的差距落敗。



倫齊表示，他為「敗得徹底」的公投結果負起全部責任，5日下午他會召集內閣，隨即向總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）遞交辭呈。



法新社報導，義大利內政部估計，由民粹的「五星運動」（Five Star Movement）所帶領反對修憲陣營，以59.5%的公投得票勝出，否決了倫齊的修憲案。



有近7成的義大利合格選民出來投票，超乎預期的高投票率也反映出倫齊這場豪賭所涉議題的利害關係及激烈性。



在倫齊遞交辭呈後，總統馬達雷拉將負責任命一個新政府，或是下令提早舉行大選。



多數分析家研判，最有可能的劇本是目前倫齊所屬的民主黨政府，再找一個看守總理，然後運作到2018年春天的大選。財政部長巴朵安（Pier Carlo Padoan）是最有可能接替倫齊的人選。