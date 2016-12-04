〈財經主筆室〉川普小英的一通電話 美中選邊站，台商剉哩等

這周末最大震撼彈，無疑就是美國將就任新總統川普與蔡英文總統通了10分鐘電話，同時更以「台灣的總統」稱呼。紐約時報稱這好似在羞辱中國，一定會激怒中國，而英國金融時報認為這通電話是冒著製造與中國產生裂痕的風險。

川普選前就被稱為「不定時炸彈」，會讓美國未來充滿變數，果然驗證。若選擇與中國撕破臉，接下來川普時代的美中關係變化，將會如何衝擊這世界第一跟第二的經濟體，加上川普已明確一上任就撕破TPP協定，美國在亞太經濟版圖上的規畫，誰會是盟邦誰會是敵人即將揭曉。

川普與蔡英文元首熱線打破了美台以往的傳統，令國人為之振奮，雖然川普強調並非只與蔡英文一位外國元首通話，也與阿富汗總統甘尼、菲律賓總統杜特蒂及新加坡總理李顯龍等人通話。但這震撼彈一丟，許多投資人、台商、經濟學者恐怕神經都為之一繃，怕的是中國後續的報復行動與美中關係變局，將讓一些台商將得在兩強之間選邊站。

許多人可能揣測川普與蔡英文通話可能是為擴大對台軍售，川普是很實際的商人個性，他上任就拚經濟盼讓美國再度壯大，提高軍售當然是個捷徑，甚至他都提出要日韓交「保護費」的想法，顯然他對擴大美國利潤收入想法很直接。

此外這次川普勝選歸功於飽受經濟衰退衝擊的美國鐵鏽帶選民支持，據統計美國2000~2014年製造業流失500萬個製造業工作。因此他要提高「美國製造」比重，未上任就已說要在稅率上優惠企業，但要求企業部分製造回流美國，也很明確。

美國市值最大的企業iPhone製造商蘋果Apple傳聞6月曾要求主要代工廠鴻海 (2317）及和碩（4938）研究將生產工作搬回美國，這些作法很顯然將與中國利益衝突，鴻海及和碩在中國的工廠，每年合計為蘋果生產出逾2億支 iPhone，鴻海雇用中國勞工逾69萬人之多，而台灣科技業上中下游更無疑是蘋果零組件的最大供應鍊來源，川普通話或許是對台灣釋出善意，但美中關係惡化，這些台商除了生產成本考量，將來卻也得面對客戶選邊站的問題。

有趣的是，中國是美國最大債主，持有20%的美國十年期公債上兆元美金，加上目前中國資金外流情況愈趨激烈，這部分可能會成為中國的籌碼，不過中國也不會樂見美元貶值讓自己的利益受損，加上中國製造內部其實問題也不少，近來勞工薪資成本飛漲，加上產業升級改革正面臨陣痛期，面對印度與東協更便宜勞工與製造成本的威脅，目前靠「一帶一路」願景與內需依舊強勁支撐，但川普這一通電話炸開美中關係壓力鍋，中國後續是否啟動經濟報復，對已面臨紅海供應鍊威脅的台商來說應該是剉哩等。