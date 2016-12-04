諾貝爾心理學家費曼的學習技巧 「謙卑」戰勝所有知識

念了這麼久的書不知道有沒有吸收進去？學習力總是很低落嗎？那就來試試諾貝爾得主、心理學家費曼(Richard Feynman)的快速學習技巧吧！

個人學習網站「Medium」報導了費曼的快速學習技巧，能幫助學習者學得更快速、更深入，無關乎學習的主題或概念，只要拿起一項知識，就能充分運用費曼的學習技巧，最重要的是，這些學習技巧非常容易落實。

但請記住，最大的原則就是：非常謙卑。

步驟一：把這些觀念教給小朋友

拿起空白紙寫下你想學習的主題，寫下你所知道關於這項主題的所有內容，並假設你所教導的對象不是你聰明的朋友、而是一位8歲小孩，他腦中只有少量的字彙和短暫的專注力，而且只有能力了解基本概念。

很多人常習慣用複雜的字彙或行話去包裝他們其實並不知道的東西，但這就只是在愚弄自己，因為我們或許根本不知道我們不懂什麼，使用行話也可能掩蓋了我們對週遭知識的誤解。

因此，當你將一項知識用小孩可以懂的簡單詞彙描述出來(例如使用最常見的那些單字)，就逼迫自己更深一層理解這些概念，並釐清概念之間的連結性，如果做不到，那你也可以很清楚知道到底是哪裡出了問題，讓你有更多機會學習。

步驟二：複習

在步驟一中，你無可避免會碰到一些概念上的混亂，也許是忘了某些關連，以至於無法進一步提出解釋，或單純無法連結兩種概念，這剛好就讓你發現了自己對於這項主題的所知極限，最厲害的人就是知道你自己能力的極限。

而這裡才是學習的開始，從障礙處回頭去找問題來源，重新學習直到你可以用基礎概念理解整項主題。認識到自己知識的極限，同時也限制了你會犯下的錯，並提高你在運用這些知識時成功的機會。

步驟三：組織並簡化

現在你有一系列手寫的筆記，重新複習並確保你不會再依賴主題文本裡的行話去理解這些概念，將你所吸收的內容組織成一個簡單的故事。

把故事大聲唸出來，如果這些解釋還不夠簡單或仍會造成他人誤解，就代表你還需要對你所吸收的內容再做功課。

費曼相信才智是經由成長而來，透過這些「謙卑」的學習步驟，每個人都能用最有效率的方式吸收所學知識。