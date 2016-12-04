臺史博關鍵文物說故事 共生互信紀念二二八

二二八事件將近要70年了，這場事件是臺灣史傷痛的一頁，也是解開臺灣人心結的關鍵。位於臺南的國立臺灣歷史博物館配合明年二二八事件70週年推出「228．七Ｏ：我們的二二八特展」作為此事件的紀念，也期盼透過展覽讓更多人正視這段歷史、發掘其意義，因為真切的對話與理解，才是共生互信的開始，也是為什麼70年後的今天，臺史博辦理二二八事件展覽的初衷。

「228．七Ｏ：我們的二二八特展」3日在臺史博揭開序幕，文化部長鄭麗君親自到場向二二八受害者家屬致意，並期許生活在這片土地的人，無論立場，都能記得這段歷史，展開對話，才有攜手向前的可能。

文化部長鄭麗君表示，面對歷史會讓人拾起勇氣，以文化的視野，我們重建歷史。二二八不僅是受害者家人的傷痛，透過博物館的持續對話，使歷史記憶公共化，讓二二八真正成為臺灣人共同的記憶。

不同於以往，本展覽特別強調個人、常民觀點，為此彙集了許多二二八相關機關團體，包括財團法人二二八事件紀念基金會、二二八國家紀念館、台北二二八紀念館、財團法人陳澄波文化基金會及財團法人嘉義市二二八紀念文教基金會等單位，共同提供關鍵文物及文件資料，以文物為核心的故事講述二二八事件，帶出更貼近事件，也更貼近民間的觀點，呈現與政府檔案截然不同的事件面貌。展場的二二八事件歷史地圖，也讓每個觀眾都可以找到發生在自己家鄉的二二八，讓事件的動態架構更為鮮明。

而二二八事件中犧牲的臺灣著名畫家陳澄波之遺書、受害時身上穿著的衣物這些令人動容的關鍵證物，也在現場展出。這批臺灣近代史上的重要文物，由陳澄波文化基金會捐贈予臺史博，留下歷史的見證。另外也透過二二八受害者阮朝日、王育霖、林茂生等遺族的文物、影像及口述影片，帶觀眾理解受害者家屬與受害者之間的情感牽絆，與不得不面對的幽暗日常。

相較於過往的二二八展覽，對話的展開也是這次展覽的重點。展覽透過70年來的二二八論述，包括政府官方說法、海內外黨外雜誌等各類素材及報導，梳理各項二二八議論與處理歷程，並在展場結尾設置聲音牆，讓觀眾聆聽不同世代對二二八事件的印象，以及對臺灣的期許。展覽自即日起至2017年5月21日，於臺史博展示教育大樓4樓第2特展室展出，相關資訊可至臺史博官網（www.nmth.gov.tw）及臉書查詢。