藝術穿上身!國美衣化典藏品為潮流服飾

國立臺灣美術館（國美館）週六舉行「日常日藏—國美衣飾文創特展」開幕式，正式發表國美館與iohll自創服飾品牌合作開發設計系列衣飾。開幕現場並由亞洲大學時尚設計學系穿著開發系列服飾走秀表演，展示「日常日藏—國美衣飾文創特展」所展出的服裝與配件。

國美館蕭宗煌館長表示，國美館自2010年開始推動數位藝術典藏加值發展計畫，在文創商品的開發上，排除一般性的紀念品式設計，改把藝術作品融入生活用品中。繼去(104)年推出食器系列，今年則是以衣飾為發展主題，運用典藏品設計開發衍生文創商品，共分為三個系列，分別為帶著文青氣息及抒情韻味的「氣韻」、表現憧憬的「實驗」，與吸睛的「感官」，歡迎民眾到國美館欣賞不同的藝術體驗，並把藝術品穿上身。曾任國美館副館長陳濟民主秘也表示，國美館本次結合精彩的展覽與典藏衍生品，透過展覽梳理國美館典藏系統的關係網絡，為典藏品跟文創開發帶來一個新的局面。

「日常日藏—國美衣飾文創特展」以席德進〈木棉花〉、廖修平〈來世〉、李錫奇〈頓悟〉、賴九岑〈彩虹下的最後審判〉、王午（倪又安）的〈鏡中百合〉、〈乙酉之春-零貳〉與〈癸未之夏-零伍〉等前輩、老中青世代作品開發11款項衣服與飾品，以時間為主軸，分別由美術館、典藏物件、衍生品、與觀者公眾等四種不同的身分的交互構成，折射出多樣的時間閱讀與書寫姿態。展名「日常日藏」則明示國美館衍生品並非狹義的紀念文創，而是作為藝術典藏與日常生活的媒合橋樑。本展以「創作」為共同原點的跨域合作，同時融合國美館與iholl不同的視野及觀點。展出作品呈現三種連結藝術與生活的路徑：著重於人文關懷的「氣韻」系列，鼓勵探索與顛覆的「實驗」系列，以及抽象思考的「感官」系列，希望藉由最貼近現代日常生活的衣著服飾，讓觀者實際感受與認識藝術創作。

「日常日藏—國美衣飾文創特展」將國美館典藏與服裝設計併陳，更增設影像展呈，透過詩意與譬喻手法，敘述日常生活中所見之共同體驗與記憶，展覽進一步縮短美術館與現代人們之間的時空距離，讓臺灣藝術經典與日常生活以更為親密的方式重新連結，提升公眾與美術館間的交流。展覽即日起於國美館203展覽室展出至12月18日。特展期間相關衍生商品於國美館1樓精品店販售，並特別推出85折優惠，歡迎有意民眾洽詢購買。