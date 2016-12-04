「國美友善導覽APP」 邀請視障與聽障朋友一同探索藝術之美

看不見與聽不見的民眾要如何欣賞藝術？長期推動文化友善平權理念的國立臺灣美術館透過創新技術與科技輔助，在文化部打造藝文無障礙環境及提升文化近用權的指導原則下，經過一年的籌劃，完成國內第一支兼具視障與聽障者需求的微定位無障礙導覽系統APP，這支「國美友善導覽APP」將於105年12月2日正式上架，內容以介紹國美館雕塑園區典藏作品為主，期能帶領視障與聽障朋友一同探索藝術之美。

國美館蕭宗煌館長表示，國美館作為服務身心障礙族群與弱勢團體的重要文化機構，以「文化、科技、平權」理念響應即將到來的 12月3日「國際身心障礙者日」，並以「國美友善導覽APP」作為科技推動文化平權的重要里程碑，落實藝術無障礙，文化無差別，希望讓所有民眾都能參與文化、享受藝術。

「國美友善導覽APP」運用Beacon微定位技術，引導視障與聽障民眾以口述影像語音與手語影片欣賞國美館典藏雕塑作品，同時具有iOS及Android兩種版本，民眾可自行前往App Store或Google Play免費下載，安裝於智慧型裝置中，並開啟藍芽通訊與語音朗讀功能(Voice Over或Talk Back)即可使用。為服務視障與聽障觀眾，國美館亦購置25台「國美友善導覽APP」專屬導覽機具，並以APP內容製作「觸覺立體地圖」，有需要的民眾可以前往國美館大廳語音導覽服務台借用。