墨西哥瓜達拉哈拉書展 台灣館成必去打卡點

「DESCUBRA TAIWÁＮ」(發現臺灣)就在墨西哥！2016年瓜達拉哈拉書展已於11月26號正式開展，本次參展的台灣館明亮色彩在國際展區中特別搶眼，館內亮黃色與水泥色的主色調，搭配植栽妝點，正是台灣常見的民宅風情，踏入參觀的群眾彷彿與《午後》的腳踏車一同穿梭在台灣巷弄。館內外鏤空透光的設計，不僅減少距離感，周圍精緻細膩的繪本元素、「台灣，你好」中文立體字，也讓經過民眾紛紛駐足觀賞、拍照，成為第三十屆瓜達拉哈拉書展不可錯過的打卡點。

不只展館的外觀設計吸引人潮進入館內瀏覽書籍，展館內設置趣味的體驗活動更令人流連忘返,呼朋引伴一齊大顯身手。呼應近年西方世界展開的「中文學習風」，館內規畫了「寫字DIY」專區，讓民眾在巨大的黑板上描繪宛如繪畫中文字，大朋友小朋友爭相玩耍繪字。不單學會了中文<也認識了台灣文化，也讓參觀的群眾藉此了解繁體中文之美。

館內另一項大受歡迎的活動，就是自本次焦點作家孫心瑜尚未出版的作品《六都遊》中，選出高雄美濃紙傘、台南孔廟、北海岸女王頭等圖案製成著色卡片，提供現場群眾著色自己想像中的台灣樣貌，每一個人都能讓腦海中的台灣著名景點躍然紙上，還能帶回家留念！

台灣館今年也安排孫心瑜在館內舉辦簽名活動，不少忠實讀者提早到達等待，許多甫在台灣館參與著色台灣體驗、看到館內展示孫心瑜作品的群眾們，在感受到孫心瑜細膩的筆觸後，也馬上成為新粉絲，購買《午後》加入簽名隊伍請她簽名，並熱情的要求合影。

除了針對一般民眾推出的互動體驗外，今年台灣館在專業人士日第一天舉辦的開幕也別出心裁，以道地台灣點心花生糖、鐵蛋、澎湖冬瓜餅與仙人掌餅、酸梅棒棒糖等，展示出台灣館在本次書展的主題—將台灣巷弄帶到墨西哥，也將台灣出版品帶到西語世界。

參與開幕的國際貴賓與版權人士川流不息，不僅法蘭克福書展主席、瓜達拉哈拉書展國際代表、阿根廷書展代表主席、土耳其書展主席親自出席，墨西哥、韓國、法國、哥倫比亞、智利、紐西蘭等擁有豐沛出版能量國家的代表與版權人士也共襄盛舉。徜徉在書香、酒香中，一邊嘗試台灣特色點心，一邊交流國際出版議題，替2016年台灣館在墨西哥揭開絕佳的序幕。