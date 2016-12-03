反同婚凱道陳情 挺同民眾舉彩虹旗對峙

（中央社記者陳至中台北3日電）下一代幸福聯盟今天下午號召民眾走上凱道，要求「婚姻家庭，全民決定」，挺同團體也不甘示弱，舉著彩虹旗、跨性別旗到場對峙。

挺同民眾大都聚集在中山南路鄰近台大醫院一側，警方隔開雙方人馬，避免進一波衝突。不過也有零星挺同者持標語進入白色人群中，跨性別作家吳馨恩一度赤裸上身、持跨性別旗衝到凱道舞台前方，但很快就主辦單位人員請離現場。

同性婚姻議題持續在立法院朝野攻防，執政的民主進步黨原打算直接修改民法，後表態傾向另立專法。下一代幸福聯盟今天串連多個民間團體，今天在台北、台中、高雄3地串連陳情，台北場在凱達格蘭大道，參與者擠滿景福門周遭，主辦單位宣稱人數達10萬人。

下一代幸福聯盟一一點名參與同婚修法的立委，並收集民眾的連署書，準備在各地推動罷免。最初提案修民法的民進黨立委尤美女，更成為眾矢之的，主辦單位準備了寫有「黑箱立委尤美女」的大塑膠球，讓民眾一路從公園路推到景福門。

今天有多位宗教代表出席陳情活動，包括基督教、天主教、佛教、一貫道、統一教等。全國宗教大聯盟代表朱武獻表示，宗教團體堅決反對修改民法，認為會破壞家庭價值，但因尊重同性族群的存在，同意另立「同性伴侶法」或「同性婚姻法」提供保護措施，但還是要看法案詳細內容，再決定是否大力支持。

在凱道現場白衣群眾中，上百位穿著鮮豔、高舉彩虹旗的挺同民眾，顯的特別明顯。他們高喊「婚姻平權，讓愛成家」，呼籲立法院站在人權的立場，儘速完成同婚修法。

「婚姻家庭全民決定，子女教育父母決定」陳情活動，3日在凱達格蘭大道舉行，挺同婚修法民眾在外圍表達 不同聲音。（圖片來源：中央社）