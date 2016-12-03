台北星空燦爛 史特拉斯堡耶誕市集閃亮登場

享譽國際的史特拉斯堡耶誕市集於12月1日晚間正式在台北101水舞廣場浪漫開幕。這起盛會是由法國在台協會、台北市政府與台北101共同合作引進台灣，要陪台北市民渡過一個浪漫耶誕節。

史特拉斯堡市政府市政顧問暨史特拉斯堡地區旅遊局主席讓-雅克．格賽爾 (Mr. Jean-Jacques GSELL)說，史特拉斯堡(Strasbourg)位於法國的最東部，因其地理位置的關係，又是法國最古老的城市，更是最浪漫的城市。它的耶誕市集，可以追溯到1570年，是全歐洲歷史最悠久、也最獨一無二的古城耶誕市集。

Marie-Reine Fischer (圖左)，雅克．格賽爾 (Mr. Jean-Jacques GSELL)（圖右）

格賽爾進一步的說，今年會把史特拉斯堡的耶誕市集介紹給台灣民眾，就如其暱稱«la capitale de Noël»一樣，只到各國的首度舉辦。台灣是亞洲第三站，前二座城市是日本東京和中國北京，未來規劃到韓國首爾與香港舉辦，但目前仍不方便透露。

格賽爾補充道，每一個國家的城市，至少會連著舉辦二年，而每次舉辦完後，從各國飛往史特拉斯堡的外國遊客可以說是逐年增加，活動目的是要讓各國遊客知道，法國不只有巴黎(Paris)和尼斯(Nice)，還有一個地方叫史特拉斯堡。

法國大東部地區顅問暨阿爾薩斯發展局副主席Marie-Reine Fischer表示，法國史特拉斯堡的耶誕市集開幕當晚6點，全阿爾薩斯(Alsace)的教堂的鐘響會持續長達15分鐘。這是當地的一大盛事，更是每年吸引超過200萬名國內外遊客前往參加的盛會。

而對於聖誕樹的裝飾是否有所不同，Fischer說，樹上的裝飾都會放很多的蝴蝶結，再以小愛心與小燈光去裝飾它。加上每一個阿爾薩斯家庭各有喜好和創意，創造出來的都是各具特色的繽紛耶誕樹。

史特拉斯堡觀光局長Patrice Geny透露，法國的耶誕節是沒有耶誕老公公，法國的耶誕節只會有拆禮物，並且享受家庭相聚的時光。另外，每一個家庭會在當天食用一個叫Bredele餅干，這個小餅干的口味會依據每一個家庭的手藝而變化，可以說是每一位媽媽都會做的小餅干。另外，當地還會依循傳統，在聖誕節前四周，準備一個插著四根蠟燭的蛋糕，並在每一周點亮一根一直到耶誕節那天。面對記者的詢問，為何只能一周點一根蠟燭時，Geny只笑笑的回應，這就是傳統啊。

法國在台協會資深商務顧問金芙安會後向記者透露，史特拉斯堡之所以會到台灣來舉辦全託實習生的福。多年前一位遠從法國史特拉斯堡到台灣駐台辦事處實習的學生穿針引線，讓史特拉斯堡觀光局與法國在台協會一同著手洽談這項計劃。

格賽爾市政顧問於記者會當天帶著一條非常可愛又浪漫的聖誕風格領帶，他告訴記者，這條已經絕版嘍，並跟著他飛到每一座城市，去點亮史特拉斯堡耶誕市集。

史特拉斯堡在每年二月有一個情人節活動，Strasbourg Mon Amour，而每個月也都有不一樣的活動。對於台灣遊客擔心無法適應當地飲食，格賽爾市政顧問表示，史特拉斯堡是米其林餐廳最多的城市僅次於巴黎，當地還有上百家的中國餐廳。除此之外，愛逛街的遊客，不用特別跑到其他城市去血拼，因為當地已有很多大型賣場，可以說是一應俱全。