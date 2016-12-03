桃園機場捷運票價公布！  北北桃最高票價160元

桃園捷運公司昨(2)日公布機場捷運票價，票價最高為160元，略高於國道客運，但比高鐵轉接駁車便宜。

桃園捷運公司表示，依據大眾捷運法，機場捷運票價是以大眾捷運系統運價率計算公式擬訂，如果完全以營運成本為基礎，計算出來的票價從A1台北站到機場價格高達270元，儘管捷運系統營運成本高，但是票價明顯超出民眾負擔，也無法發揮機場捷運建設效益。

機場捷運線設計規畫，就是介於鐵路和捷運之間，票價基準無法同一比較，以台北到機場為例，應略高於國道客運，但比高鐵轉接駁車便宜，價格落在150元到170元之間為合理範圍。

(上圖為機場捷運票價圖。)

按規劃，目前已有試營運團體免費一個月，營運後第一個月5折優惠，並具備多項通勤定期票折扣措施，例如包含月票7折、雙月票65折、季票6折，以及團體票(10人)即可得到8折等多項優惠，在程序完備正式營運後啟用。

對於外界質疑票價過高，鄭文燦直指當前屬於「虧損票價」，需累積運量，機捷計算當前票價每天需10萬名乘客才能平衡，但初期可能僅有4.6萬人。

根據專業運量評估調查，通勤族是機捷主要固定客源之一，佔全線所有乘客比率高達45%，如果依桃捷公司所提的通勤季票6折方案計算，以A8長庚醫院站到台北為例，屆時旅客在上班日搭乘，單趟票價即為54元；而台北車站A1到三重站A2，90天通勤定期優惠票6折也只要18元。

機場捷運線沿線經過台北、新北及桃園地區，共23個站，是台灣第一條跨三都會區的捷運系統，提供機場聯外運輸以及沿線通勤使用，有直達車與站站停的普通車兩種不同車種，不分車種票價一致，讓民眾使用更為便利。

台北捷運與高雄捷運均有設計最高票價上限，機捷扮演串連北北桃居民往返運輸工具，也設計最高票價上限，從桃園A21環北站坐到新北A6泰山貴和站以後不加價，而從A1台北車站搭到A12機場第一航廈站以後，也不加價，讓北北桃居民一視同仁，享有同樣優惠。

另外，機捷昨日也通過第三方機構安全測試認證，桃園市長鄭文燦指出，只要再通過初勘、履勘和認證機構的認證即可通車，將依交通部指示，以明(2017)年二至三月通車為努力目標。