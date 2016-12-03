台灣躍登全球媒體頭版   因川普與蔡英文通話10分鐘

蔡英文總統於臺灣時間昨(2)日晚上11時(美東時間2日上午10時)與美國新任總統當選人唐納川普(Donald J. Trump)進行越洋電話談話，這是中華民國元首自台美斷交後，首度與美國總統當選人對話，引起全球媒體頭條報導。

《BBC》的標題「川普打破美國政策立場 與台灣直接通話」指出，美國總統或新任當選人直接與台灣領導人通話是高度不尋常，儘管白宮澄清川普的談話內容並未觸及美國政策的改變，且美方持續堅持「一個中國」原則，強調台海兩岸和平與穩定的關係符合美國最大利益，但川普此舉可能引起北京高度不滿。

《CNN》以標題「在與台灣通話後 川普冒上與中國對決的風險」，表示川普此舉將引起與中國的外交對決，報導也認為這是川普不可預測性的第一個重要象徵。

報導指出，這通通話首先透過《金融時報》公開，認為川普在進入白宮前就已替美中關係帶來混亂，中國的國營電視台央視也報導，「川普史無前例的打破一個中國政策」，報導說中國官方目前尚未有回應，「但北京堅決反對台美之間任何形式的官方接觸。」

專家學者均表不認同，美國兩大智庫之一CSIS的亞洲專家Glaser就說，川普的通話絕對會令中國擔憂，但不代表美中之間的關係就沒有和緩的餘地，「中國會十分擔心，並會發表聲明提醒美國只能與台灣發展非官方關係，但私底下，我猜北京會傳遞更嚴厲的抗議給川普團隊。」

《華盛頓郵報》則以「川普與台灣總統通話 美國數十年來一中政策的重大突破」為標題，指出在台灣新總統上任後與中國關係的緊張情勢下，川普此舉是自他當選後又一非傳統外交行為，美國政府長期以來在台灣議題或中國統一目標上的立場都十分謹慎。

歐巴馬的前中國諮詢顧問Evan Medeiros說，「這通電話讓外界質疑，川普上任後是否會繼續遵守美中關係的基本原則，但至少替新政府的美中關係開啟了一個危險的時點。」

《郵報》報導，川普的國家安全與外交政策顧問團隊包含共和黨內強烈支持台灣的幾位人選，包括美國前副總統錢尼的副國家安全顧問葉望輝(Stephen Yates)，日前他在共和黨新黨綱中再次強調對台六項保證。

《郵報》指出，長年以來台灣的經濟實力持續依賴中國，外交空間和國際地位也持續受打壓，看起來似乎是兩岸關係中的輸家，但川普的這通電話可能替台灣新政府帶來意外而重大的轉變，曾任布希總統資深亞洲顧問的Michael Green就說，「台灣是一個很好的朋友，有必要讓全世界都知道，川普的這通電話雖然非比尋常，但並非全然不可預測」，「雷根總統就曾邀請台灣代表參加他的就職舞會，他的團隊也曾為了是否重新優先看待台灣而爭論過。」

日前，報導也透露川普將邀請菲律賓總統杜特蒂明年前來訪美，在杜特蒂於公開場合辱罵美國總統歐巴馬後，川普的這項邀請也令人吃驚。

但這些或許都不意外，川普當選後的許多行為早已有別於傳統美國領導人的外交行動，在多達50通川普或副總統當選人潘斯所接獲或撥打的祝賀電話，大部分國務院都不知情或未經國務院指導，表示多數談話內容不會涉及重要議題。

《紐約時報》對於川普在Twitter上發文「台灣總統打給我祝賀」一事，引述與台灣關係密切的外交人士，儘管川普這樣說，但若沒有事前的雙方安排，台灣領導人不可能會打這通電話，顯示這是台美雙方事前都知情的結果。

《紐時》也提到，此前川普也曾與數個敏感國家通過電話，如英國、印度與巴基斯坦，這些通話稿事前都未經過草擬，週四白宮才力勸川普善用國務院專家替他準備外交說詞。