蔡英文與川普越洋通話10分鐘   台美斷交以來首例

蔡英文總統於臺灣時間昨(2)日晚上11時(美東時間2日上午10時)與美國新任總統當選人唐納川普(Donald J. Trump)進行越洋電話談話，這是中華民國元首自台美斷交後，首度與美國總統當選人對話，引起全球媒體頭條報導。

蔡英文總統首先代表台灣政府與人民，祝賀川普順利當選美國新任總統，雙方並就未來施政重點分享看法與理念，尤其是促進國內經濟發展及強化國防，也簡短對亞洲區域情勢交換意見，對於臺美間的未來關係，總統期盼能強化雙邊的互動與聯繫，建立更緊密的合作關係，總統也向川普表達，希望未來美方能持續支持臺灣在國際議題上有更多參與及貢獻的機會。

蔡英文與川普的越洋電話談話歷時約十多分鐘，陪同者有國安會秘書長吳釗燮、外交部長李大維、總統府代理秘書長劉建忻及發言人黃重諺。

川普更在Twitter上親自發文寫道，「台灣總統今天打電話給我，祝賀我當選美國新任總統，謝謝。」一個小時後，川普又繼續發文寫道，「我真不了解，美國賣給台灣數十兆美元的武器，為何不該接受一個祝賀的電話。」

據瞭解，白宮與國務院事前均未得知川普與蔡英文通電，川普也傾向不接受國務院外交指引說明。與美國沒有邦交的中華民國總統和尚未就任的美國總統通電，隨即引起紐約時報、華盛頓郵報、有線電視新聞網、華爾街日報與英國金融時報等國際媒體頭條大幅報導。

美國與台灣自1979年斷交後，兩國領袖、包括當選待任的總統便未公開對話，外界不清楚美國總統當選人是否也得依據一個中國政策衍生的相關規定，無法與中華民國總統接觸，預料北京也會透過正式外交管道要求美方釐清。

川普2日分別與蔡總統、菲律賓總統杜特蒂與新加坡總理李顯龍等國家領袖通電，與連日的新聞稿沒有太大分別。

川普當選至今，已經和日本首相安倍見過面，和中國國家主席習近平、韓國總統朴槿惠等亞洲國家領袖通過電話。



此外，負責撰寫今年共和黨黨綱有關國安政策的前美國副總統錢尼的副國家安全顧問葉望輝將於6日訪問台灣，可望拜會蔡英文總統、國安會秘書長吳釗燮和外交部長李大維等人，預定11日離台赴日訪問。