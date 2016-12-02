勞團追打柯建銘 警方：已蒐證依法究辦

立法院今（2）日處理攸關勞工週休二日的勞基法修法，場內朝野協商未獲共識，場外勞團一早就在立院青島東路側門前抗議，表達反對砍7天假立場，並與警方發生推擠衝突。勞工團體重申，如果民進黨仍執意砍假，6日會再發動抗爭。

勞基法修正案爭議不休，民進黨提出版本，除了配合周休二日的一例一休，刪7天紀念國定假，還修改特休假天數當新配套，法案今天闖關不成，決定下周二續審。

立法院民進黨黨團總召柯建銘於院會休息期間，離開院區經過青島東路與鎮江街口時，被陳情抗議團體成員發現包圍，引發拉扯、推擠及丟擲寶特瓶、煙霧罐等，警方隨即排除並護送柯返回立院院區。

《蘋果》報導，勞團在衝突現場拾獲柯建銘在推擠中的一隻鞋子，工鬥成員毛振飛向群眾高舉鞋子，諷刺說：「這鞋子蠻貴的。」勞團起鬨要在柯建銘的鞋子裡吐口水，再把鞋子送還給柯。

警政署重申，集會遊行乃憲法所保障之基本權利，警察絕對確保人民集會遊行之自由，惟人民享有權利同時，應顧及社會公益及他人權益。另立法院是我國最高民意及立法機關，不容遭受危害安全或發生違法脫序行為，呼籲對法案有不同意見的民眾，應遵守法律、保持理性，共同維護良好社會秩序。倘有暴力行為，警方將依現場所蒐得之相關事證依法究辦。

此外，對於民進黨刪7天紀念國定假，還修改特休假天數當新配套，商總理事長賴正鎰仍反對以特休假來補遭砍的七天紀念國定假，指恐將增加企業經營成本，盼政府三思。

賴正鎰強調，新制度在工時縮減為每周40個小時後，勞工全年增加104.28小時休息時數，相當於增加了13天假期，就算刪除7天國定假日，勞工每年還是增加6天假日，這樣不僅可兼顧勞工休假權益與企業經營成本，另可統一全國休假日。