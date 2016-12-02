看不懂勞基法修法 懶人包5分鐘搞懂

（中央社記者余曉涵台北2日電）勞動部擬修勞動基準法，落實週休2日，卻刪除國定假日7天假一案，引發勞資雙方對立。有媒體整理週休2日的來龍去脈，讓讀者一次看懂。



一、時間軸

（1）勞動部去年通過勞動基準法修正案，從今年1月1日起，法定工時從雙週84小時縮短至每週40小時，並同步發佈施行細則砍掉7天的國定假日。

（2）立法院在105年4月20日退回此施行細則，要求在勞動部在2個月內修正。

（3）新任勞動部長郭芳煜上任後宣布，將讓遭到退回的施行細則自動失效，也就是說遭到刪除的7天國定假日，可以恢復放假。

（4）同時郭芳煜也宣布將推動勞動基準法修正案，將原本「每7日至少1日休息」修改為「每7日至少2日休息」，並刪除7天的國定假日。

（5）6月27日，7大工商團體對外表示，若政府沒依過去協商結果，在上個會期及時通過修法取消7天假、實施全面週休2日，工商團體將無限期全面退出所有勞資協商。導致7月召開的基本工資審議委員會資方委員全數缺席；9月重新召開時，也僅2名委員出席。

（6）7月19日，勞工團體2016工人鬥總統在立法院外絕食抗議，直到7月21日臨時會流會，才結束絕食抗議。

（7）7月21日，立法院衛環委員會加開臨時會，原本排定審查勞動基準法修法草案，但由於召委林淑芬並未出席，在國民黨反對「1例1休」，及時代力量黨團要求要由召委林淑芬親自主持會議之下，民進黨團宣布流會。

（8）10月3日，蔡英文總統要求解決全國國定假日放假不一致問題，檢討特休制度讓勞工有足夠休假，儘速落實勞工週休2日，相關修法要在年底前完成。但勞團仍然認為這是兩件事，不應該砍掉7天國定假日，也不排除將再度絕食抗議。

（9）立法院衛環委員會10月5日主席陳瑩用1分鐘初審通過勞動基準法修正案，引發朝野不滿，最終決議11月9日勘驗錄影錄音帶，11月15日舉行公聽會，11月17日逐條審查。

（10）11月17日，勞基法修法草案初審通過，但重要法案例如1例1休或2例等，都送朝野協商，而刪除7天假的版本，則是保留行政院版勞基法第37條修正條文送朝野協商，其餘版本則不予以討論。

（11）立法院朝野黨團11月30日及12月1日中午針對週休二日勞基法修正草案進行協商。

（12）12月2日排定處理攸關勞工週休2日的勞基法修正草案，但因場外勞工抗議、場內朝野對立，立法院長蘇嘉全也說「氣氛不好」，勞基法修法三讀留待12月6日再戰。

二、修法後與現行差異

(1)休假部分：

從原本的「每7日至少1日休息」修改為「每7日至少2日休息」，其中2日休息的部分，1日為「例假」，勞工只有在天災、事變和突發事件的前提下，才可以上班，而雇主必須發給加倍工資，且補假給勞工。

另1日為「休息日」，勞工只要同意就可以上班，工資部分，2小時內，按平日每小時工資另給予1又1/3，再繼續工作者，按平日每小時工資另給予1又2/3。

休息日的工作時間計算，4小時以內者，以4小時計，超過4小時以8小時計，超過8小時至12小時以內者，以12小時計。

(2)國定假日部分：

由於砍掉國定假日的施行細則自動失效，全台850萬勞工，今年下半年恢復原有的7天國定假日中的5天。如果修法通過後，全體勞工明年則減少7天國定假日。

(3)特休部分：

由於刪除國定假日7天，引發爭議，因此朝野一致認同增加特休假，但新增的細節則待立院討論後確定。

三、爭議

(1)勞工團體認為休息日停休的上班門檻低於例假，補償也較少，勞工無法真正落實週休二日，且又被砍掉7天國定假日，等同於每年工時增加56小時，且特休假只看得到、吃不到，等同於沒有補償。

(2)工商團體認為多放7天國定假日，將會增加新台幣630億元成本，要求政府儘快將勞基法修法通過。而增加特休也認為是把7天假加回來，恐讓人才流失。1051202