「2016國內匯率類期貨與選擇權新商品論壇」登場 期交所匯率商品潛力無窮

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)近年來在臺股相關的主力商品之外，積極發展匯率類商品，迄今計6檔匯率類商品。為使更多具避險及交易需求的法人機構能了解集中市場匯率類商品的發展與運用，期交所今(1)日與臺灣金融研訓院合辦「2016國內匯率類期貨與選擇權新商品論壇」，吸引逾150位銀行、保險、投信及上市櫃公司財務人員參與。

金管會證期局局長王詠心蒞臨現場致詞表示，隨著大陸股災、美國升息、英國脫歐、美國大選及義大利公投等黑天鵝事件頻傳，近來國際金融市場動盪幾乎已成常態。期交所去年以來持續推出美元兌人民幣、歐元兌美元及美元兌日圓等6檔匯率類期貨與選擇權商品，均具有不錯的流動性，且人民幣匯率期貨、選擇權為全球最活絡的人民幣匯率期貨、選擇權商品，由於集中市場透明度高，交易成本較低，交易人如果能學習並善用新的避險及交易工具，將有助於提升操作績效。

期交所董事長劉連煜於致詞時表示，近期上市櫃公司偶有因匯損而致財報不佳的報導，對於上市櫃公司影響甚鉅，依中央銀行統計，今年1至9月台北外匯市場全體外匯交易金額約新台幣171兆元，其中外幣對外幣交易金額最大之標的為美元對人民幣、歐元對美元、美元對日圓，合計占全體外匯市場交易金額38%；另在店頭市場純外幣的交易方式上，選擇權、遠期契約交易金額均各約為9.4兆元，合計占34%，顯示外匯市場的交易及避險需求高。由於期交所之期貨及選擇權集中市場具備公開透明、交易成本低等特性，目前期交所已推出6項匯率類商品，其交易時間為銀行營業日上午8時45分至下午4時15分，均完整涵蓋臺灣外匯市場交易時段，可提供持有相關幣別的進出口貿易業者、外幣資產持有者及交易人運用，使匯率避險管道更趨多元，建議法人機構可善加運用期交所匯率類商品進行避險交易。