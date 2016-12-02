蔡承儒取得CFA執照 鼓勵富邦同仁跟進

富邦金控重視人才培育，鼓勵員工取得專業證照成為國際金融人才，針對全球金融界最高認證─特許金融分析師執照(Chartered Financial Analyst；CFA)提供考試補助及獎勵措施。周四(1日)CFA Society Taiwan(台灣金融分析專業人員協會)舉行新成員授證儀式，富邦金控共計6位同仁在今年度取得特許金融分析師執照，其中富邦金控創新科技辦公室總召集人暨富邦育樂總經理蔡承儒也親自參加授證儀式。

富邦金控總經理許婉美表示，富邦金控鼓勵員工自我充實，成為國際級的專業金融人才，自2005年起即設置CFA獎勵制度，針對取得特許金融分析師執照的員工提供10萬元獎勵金；去年更增設通過CFA各級考試的補助報名費及獎勵金制度，加碼鼓勵員工踴躍參與各級考試。目前富邦金控及子公司總計28位同仁取得特許金融分析師執照，加計通過CFA Level 1至Level 3者，共計69位取得各級證照。

今日參加CFA新成員授證儀式的富邦育樂總經理蔡承儒也表示，CFA是國際通行的重要金融證照，他鼓勵富邦金控同仁可以多加利用公司的獎勵制度，在工作之餘準備相關考試，讓自己朝國際金融人才邁進！他從Level 1至Level 3三階段考試都一次過關，對於CFA考試的準備，他也透露，三級考試加起來的準備時間保守估計至少超過1,000小時，因為是工作之餘利用下班及週末時間準備，毅力和紀律是重要的關鍵。

CFA是全球金融財經界最為推崇的金融投資專業資格，由美國投資管理與研究協會(AIMR)進行資格評審和認定，可說是在全球最有公信力的金融證照。