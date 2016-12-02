與Ford Ranger的鐵漢柔情 享受Simple Life

FORD鼓勵車主們走出戶外，享受大自然的溫柔擁抱。同時為響應回歸最純粹及純樸的生活，FORD將參與12月3日(六)至12月4日(日) 於華山1914文化創意產業園區舉辦的「2016 a Simple Day簡單生活節」，FORD將在純淨市場展館分享FORD永續經營的企業理念，並首次在台灣展出FORD亞太區FORD Fashion Challenge作品，看新銳設計師如何採用FORD永續性材質，讓環保成為一種時尚生活風格。同時，在綠意舞台表演區將以創意結合全新Ford Ranger，體驗簡單而踏實的戶外生活。

我們都記得小時候全家出遊度假時，要想辦法將所有行李放進一輛舊旅行車的行李後廂是一件考驗耐心與毅力的事情，還往往會有人堅持自己知道如何成功塞進所有的行李。隨著像是Ford Ranger這樣的皮卡出現，許多的家庭轉而選擇這類擁有轎車舒適性及科技配備，又同時備有貨車般載物功能及便利性的車款。

在出遊前，可以參考Ford Ranger的資深技術工程師暨全方位收納達人Keong Yip所提供的七個魔術收納法，教用車人們如何輕鬆載物出遊。

首要重點：載物量

即使還有多餘的空間，駕駛、乘客和物品的總重量不應超過車輛的最高載物量。超載的車輛不僅難以操控，翻車的風險也會變高。在Ford Ranger的車主手冊中，皆有提供最高載貨量的詳細資訊。

合車身的防水蓋布

皮卡的置物平台有各式的規格，建議車主投資一塊符合置物平台尺寸的防水蓋布。有些防水蓋布附有彈性鬆緊帶可供固定，有的則需以棘輪貨物綁帶固定。為確保防水蓋布完整固定及避免置物平台受損，請使用車輛設置的固定點，避免自行增加額外的固定點。當置物平台上有三組固定點，請務必使用第一組(離座艙最近)及中央或後面的固定點固定。

巧用車載高科技配備

現今的皮卡搭載了許多高科技的配備，能讓駕駛者擁有更自信的操控體驗。當後廂物品堆疊較高時，倒車顯影輔助系統能提供車主更佳的後方視野。而半自動駕駛科技如Ford Ranger所搭載的定速巡航系統，能讓長途駕駛更輕鬆。

當車輛負載高重物時，ALC主動式負載控制系統能夠根據負載重量對ESP電子車身動態穩定系統設置進行相對應調整，讓車輛無時無刻都維持最佳循跡與安全狀態。而HDC陡坡緩降輔助系統可幫助車輛在下陡坡時，自動施加煞車作用力，將車速減至某一預設速度。

準備一卷保鮮膜

消費者常會在家用品賣場選購例如：壁紙、地毯和木質物品，這些都容易在運送的路途中滾動而受損，這時就可在賣場購買一卷保鮮膜，將物品的兩端捆上保鮮膜進行固定。

以置物網固定較輕的物品

較輕的物品也可能在車輛行駛過程中滑動，可使用客製化的置物網來固定行李箱這類較輕的物品。而尼龍或化學纖維材質的置物網不僅防腐蝕、重量輕且好收納。

以棘輪貨物綁帶固定家具和家用物品

在運送大型家具或家用物品的時候，建議用車人使用強韌的合成纖維材質棘輪貨物綁帶固定在家具上，或在貨物上方交叉固定，以避免貨物往不同的方向滾動。

平均分配重量

不平均的載物配重可能會造成車輛轉向不易，尤其在天雨路滑的路況下，為避免車頭過輕，盡量將最重的物品往前擺放，並放置於較底層，以維持車輛的控制性。

隨著生活品質意識抬頭，越來越多人開始重視工作與生活的平衡。在被工作淹沒的生活中，找機會做自己喜歡的事，回歸大自然的擁抱，享受微風輕撫臉龐的自然，海水打在身上的沁涼，山中蟲鳴鳥叫的自然重奏，和三五好友聚在毫無光害的山林中欣賞星河美景。無論是露營、溯溪、衝浪等戶外活動，Ford Ranger皆做好準備，伴隨人們享受真實簡單的生活。