中華電信「獨家耶誕YA」獨家送耶誕好禮

一年一度聖誕月來臨，中華電信準備「獨家耶誕YA」獨家好禮！105年12月1日起至106年1月2日止，申辦大4G指定購機方案，搭配ASUS、HTC、SONY、SAMSUNG或HUAWEI指定機款，分別有機會獲得蜷川實花聯名手拿包、超大容量行動電源、經典沐浴/護手霜禮盒、Type-C傳輸線或玻璃保護貼等方案指定獨家好禮。中華電信提供最多獨家機種：HTC 10 evo(64G)、ASUS ZenFone 3 Deluxe(6G/64G)、HUAWEI MATE 9蒼穹灰、SONY Xperia X Performance薔薇粉、SAMSUNG Galaxy Note 5 (64G)。趕快把握入手新機，拿耶誕好禮的最佳時機，聖誕跑「趴」秀新機。

中華電信大4G獲客戶肯定 穩居市佔第一！

中華電信積極為客戶打造優質的行動通信服務，提供最廣涵蓋的4G服務、多元的4G優惠方案及業界最多的4G獨家機種，4G服務持續受到客戶支持，穩居市佔第一。中華電信為讓2G客戶快樂升級4G服務，持續加碼延長「2G作伙逗陣來升級方案」優惠方案，客戶只要月繳88元起，就能同時享有免費語音及行動上網服務優惠，繳跟2G一樣的月租費，可享受的服務卻多更多!還有InFocus M377、BenQ B506、Inhon L35等多款高CP值4G熱門手機可以選擇，輕鬆升級4G零負擔。

獨家耶誕YA！中華獨家耶誕獻禮大放送 還有機會抽總價百萬好禮

今年聖誕月，中華電信推出「獨家耶誕YA」獨家送好禮。即日起至106年1月2日止，申辦「大4G新購機方案」，只要月繳$579，即可享首年上網無限用、2門熱線免費講，以及網外和市話高額的免費通話分鐘數，不論上網、打電話都好夠用！搭配ASUS、HTC、SONY、SAMSUNG或HUAWEI等品牌指定機款，獨家原廠聖誕指定好禮免抽獎、直接送！