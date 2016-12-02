〈時評〉反核運動與罷免修法

11月29日自由時報頭條「燃料池爆滿、核一核二明年中恐停擺」。

11月30日頭條則是「立院三讀 罷免門檻下修 可宣傳」。

對我來說，這兩個新聞是延續22年前「罷免擁核立委運動」，到今天為止的一個中間點。怎麼說是中間點呢 ? 因為當時的運動所要達成的反核四目標，看來今天已經完成了，而罷免門檻被提高的問題也大部分解決了；但是台灣真正要面對的電力供應的問題，並沒有解決，而且正面臨重大的考驗。

『1994年罷免擁核立委運動』

我們先來回顧一下1994年的罷免擁核立委運動。這是台灣首次對中央民意代表發動罷免案。1994年6月30日立法院經濟、預算等四個委員會聯席審查核四廠跨年度預算1,125億元。6月30日在立法院前面有一場數千人的反核請願活動，我是該活動的總指揮。在這個請願活動之前，台灣環境保護聯盟(環保聯盟)也發動罷免擁核立委運動，並且向中央選舉委員會正式送件，主要針對國民黨的擁核立委。

罷免擁核立委有現任國民黨黨主席洪秀柱立委、台北農產運銷公司的總經理韓國瑜立委，還有現在擔任立法院秘書長的林志嘉立委，另一位是汐止地區的詹裕仁立委。

當年罷免案的排名林志嘉立委排在第一位，因為他當時是國民黨的小黨鞭 黨團書記長，黨團書記長負責推動國民黨的核電政策及核四預算通過的任務，所以才引起我們反核團體發動罷免。

罷免案的發動過程有一段插曲，1994年6月初，環保聯盟楊肇岳教授(於五年前過世)，在寶島新聲TNT電台主持節目，接聽民眾call-in，有位聽眾說，這些台北縣的立委太可惡了，我們應該罷免他們。楊教授隨口就說了一句『好！』，立即打電話到環保聯盟報名。結果接下來3天，環保聯盟辦公室電話接到手軟。在當時我擔任環保聯盟的副會長，我們評估罷免案是有可能成功的，所以我們就在六月份由貢寮居民簽名提案正式送件。經過三個月在立法院前、台北縣各地擺攤連署、及民主電台節目的推動下，在9月22日正式向台北縣選委會送件。但當時選罷法罷免方面的規定，提案加連署人數門檻是15%，投票率門檻是選舉人數的三分之一。 那時台北縣有兩百萬選民，三分之一就是60多萬人。而尤清縣長兩次的選票都超過60多萬，只要反核的尤清選民全部站出來，就有可能把這些擁核立委罷免掉。

在當時的選罷法，提案門檻是3%、連署門檻是12%。計算的基數是選區所有的選舉人數(選民)除以該選區的立委數。1994年台北縣選區的立委數是16位，因為當時台北縣只有一個選區，在此情況之下，提案大約只要幾千人，連署需要兩萬多人。

我們從6月份一直連署到9月份，總共連署了六萬多選舉人去送件。

國民黨修法提高罷免門檻

另外，為了突破罷免不得宣傳這個規定，我們採取增加多位被罷免者的策略。除台北縣之外，我們也發動罷免台北市南區魏鏞立委、台北市北區丁守中立委，甚至雲林廖福本立委及台東饒穎奇立委。廖福本立委是大黨鞭，饒穎奇立委是國民黨的政策會執行長。結果，我們這個罷免連署的活動，使得國民黨相當驚嚇，所以在1994年的10月8日，立法院院會立即通過一個案子『選舉與罷免是不同類型的投票，所以不能同一日投票』。為什麼這麼修法呢? 因為當時我們設定的罷免投票日期就是要在12月3日，利用台灣省長選舉投票日來投罷免案的票。

選罷法修了這一條，當時台北縣尤清縣長沒有足夠的道德勇氣來阻擋。因他是台北縣選委會主委，事實上他可以站在一個立場，就是說罷免案已經送件，那麼就應該是使用對人民有利送件時的舊法，而不是用修改後的新法。所以後來罷免案就改在11月27日 (大選投票日之前的一個禮拜) 投票。

當時國民黨還是很怕，覺得有可能被罷免的危險，於是又多出「雙二一條款」。也就是說投票率門檻由三分之一提高成二分之一，同意罷免要多於不同意罷免，這樣罷免案才有效。也就是說原來只要66萬人出來投同意就可罷免成功，提高變成要100多萬人，這就真的困難了！11月27日投票結果只有21.5%，没跨過投票率門檻。

除了這些之外，在提案及連署部分也修改了幾個字，將原先選罷法裡面的「選舉人數除以被選舉人數」後面這幾個字「除以被選舉人數」删除。如此一來，台北縣的提案以及連署的門檻一下子提高了16倍。在當時1996年總統民選時，你如果想要參選總統也只要20幾萬人連署簽名即可。但要罷免立委需要32萬人的連署，這顯然是非常不合理的。

當然，後來立委選制改成單一選區，就把「除以被選舉人數」這件事情化解了。

因單一選區，被選舉人只有一個。所以選罷法只剩下兩件事情要修法：

一、是不是可以倂同其他的選舉來辦理。

二、就是雙二一條款。

很高興，今年11月29日的修法，終於把選罷法這些不合理的規定全部刪除掉了。

所以22年前，我們無意中造成的罷免權被架空事件，終於在新政府及新政黨時代力量聯手之下，能夠回歸到以前類似的狀況。雖然在門檻方面稍微有降低，提案變成1%、連署變成10%，總共是11%，比以前15%有所降低。但是老實講，如果堅持一定要用紙本，不能用電子簽章的話，這個門檻還是相當高的。

沒核電廠、電從哪裡來

再來討論一下當時核電政策。我們反核運動的主要的訴求就是核能四廠不要興建。今天，核四廠雖然已經興建完成，新政府也宣佈不啟用。但這22年期間核四廠其實已經用掉了3,000億元的經費。換句話講，當時政府若能聽從我們反核運動者的勸告，那麼這3,000億元是可以省下來的。

現在我們也看到明年核一廠、核二廠因燃料池滿要提前停機，甚至被迫除役。目前，政府面對的真正的問題在於核一廠、核二廠甚至加上核四廠，空出來的這些發電量，高達6,000MW的發電量，要從哪裡來？這五年來，我一直在努力提出要解決這個問題，我的答案『深層地熱發電』。

我主張要用深層地熱取代核電，採用我已經提倡了近五年CEEG同軸套管地熱井，取熱不取水的工法。11月10日在日本京都大學網站上，報導2016年10月21日京都大學工學院，與日本新能源公司 (J-NEC)，在九州大分縣測試了1,450公尺的地熱井，以取熱不取水方式發電成功。(【專文】日本CEEG井取熱成功台日印尼地熱發電可大發展 - Yahoo奇摩新聞)

在台灣，我們蘭陽地熱資源公司，絕對有這樣的技術能力。我們提議，可以與中油公司合作，利用中油公司以前就挖好的地熱井，來做實驗，並且可以做2,000公尺的取熱不取水的發電試驗。再來，中油公司就可在即將除役的核二廠或核一廠裡面，

往大屯山方向挖5,000公尺CEEG井。只要第一個井試驗成功，就可以再挖數十個這樣的CEEG井。如此一來，核一廠、核二廠的發電機設備及供電設備，都可以再使用。只是熱源由原先的核能，改變成地熱熱源。相信這是目前台灣解決缺電的最好方案。

我三番兩次寫文章鼓吹，但是政府決策者都充耳不聞。這真的是狗吠火車啊！

難怪，我的文章就在這個火車文上面發表。謝謝大家的點閱支持！！