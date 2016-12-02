「心房顫動」無症狀 卻是中風的主因之一

一般民眾對於心房顫動的認識不足，以為只是一時的心律不整而已，殊不知其患者中風機率比一般人高出5倍，因併發症死亡率高出2倍，住院比率則高出3倍。因此平常就該注意自己的脈搏，尤其是高血壓，心衰竭，糖尿病，甲狀腺機能亢進等慢性疾病的患者，更是心房顫動好發族群。

台灣大概100人中會有1人患有心房顫動，其中大約75%的患者於確診前是完全沒有症狀的。中國醫藥大學心臟科主任張坤正教授說：即使有症狀，也不全然是心悸而已。所謂心悸，就是感覺到自己的心跳。除了心悸之外，病人有時也包括氣促、疲倦、頭暈、胸悶、暈眩等，如果有以上症狀者，必須趕快就醫。

值得注意的是，因心房顫動引起的中風，住院時間較一般中風患者長、容易出現嚴重失能的後遺症、再次中風復發率也高、以及30天內的死亡率更高達24%。

台北榮民總醫院心臟科邱春旺主任指出：過去治療心房顫動使用的抗凝血劑為華法林(Warfarin)，白種人使用後可以減少64%的中風及26%的總死亡率，然而在亞洲人身上效果卻不佳，顱內出血的機會依舊是西方人的4倍，一旦產生顱內出血死亡率更高達5成。

台北榮總新藥臨床試驗中心主任江晨恩教授指出：自2009年，連續有4種新型口服抗凝血劑被證實在亞洲人身上可以有效且安全的預防心房顫動所引起的腦中風。相對於華法林可以減少35%的腦中風、20%的死亡率、43%的大出血，以及68%的腦出血。

新型口服抗凝血劑的另一些優點包括不需監測、固定劑量，而且有些逆轉劑（即俗稱的解毒劑），已經上市。因此新型口服抗凝血劑可全面取代華法林，成為預防心房顫動的腦中風之第一線用藥。

不過患者若合併有中重度的風濕性二尖瓣狹窄，或接受機械性瓣膜手術後，或有第4或第5期腎病變的病患，則只能使用華法林。

台北榮總內科部陳適安教授指出：除了藥物治療以外，患者平日也需注意體重、血壓、低密度膽固醇、三酸甘油脂和和糖化血色素的控制，並維持規律的生活作息和良好的生活習慣。