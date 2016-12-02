為何Pizza中間有三角架？ iPhone時鐘又為何總設定在9:41？

吃pizza時你曾疑惑過，為什麼pizza中間都會放置塑膠的小三角架嗎？那並不是為了拼接pizza、不使其散開的；而如果仔細看過iPhone產品的宣傳照，有沒有發現產品上的時間都設定在9點41分呢？這又是為什麼？

《商業內幕》揭露了兩項有趣的生活小知識，解開你的疑惑。

「披薩救星」

Pizza的塑膠小三角架其實有官方正式名稱，稱為「披薩救星」(pizza saver)，這是一位紐約婦女維塔莉(Carmela Vitale)於1983年設計並申請專利的，是用來支撐pizza盒子的上蓋，盒子上蓋的中心部分容易因潮濕而塌陷，導致pizza在運送和保存過程中損壞，因此小三角架就是避免上蓋塌落而壓壞pizza。

而且小三角架的成本也不昂貴，平均一個只要1美分，若根據美國每年平均販售30兆個pizza，這項專利的產值每年就高達800萬美元，很可惜維塔莉的專利在1990年代已失效，越來越多產品仿冒她的設計，甚至也開始有廠商設計出更強化的紙盒。

所以，現在全世界能吃到完整美味的pizza，可都要感謝維塔莉當年的發明。

iPhone螢幕時間設定之謎

而另一項小知識，你可曾注意過，為何iPhone、iPad和MacBook的螢幕時間都被設定在9點41分？這並非巧合，這和2007年賈伯斯發表的第一支iPhone有關。

2007年1月9日，賈伯斯向全球發表第一支蘋果手機的時間，就是早上9點42分，因此一開始，所有iPhone的廣告都將螢幕照片的時間設定在9點42分，但在iPad問世後，當年發表的時間為9點41分，自此，所有蘋果產品的宣傳廣告，都可以看到產品螢幕顯示為9點41分。

iOS系統創造者、蘋果前資深副總Scott Forstall 說，因為產品發表會的時間都事先定好，當新產品在會上現身時，大約都是在40分鐘後，因此蘋果刻意做此調整。

然而，Apple Watch的時間卻設定在10點9分，這又是另一個故事。多數的手錶品牌都將時間設定在10點10分，此時的時針和分針剛好不會擋到錶面12點鐘方向的品牌logo，又可以呈現完美的對稱性，有一說認為蘋果刻意要早傳統擺法一分鐘，有一說認為其實10點9分才是真正的對稱，因此Apple Watch才會設定在10點9分。