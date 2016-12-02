新竹豐邑喜來登冬季火鍋聯合國

冬天是吃火鍋暖胃祛寒的最佳時機，新竹豐邑喜來登於館內「大廳 酒吧」、「采悅軒中餐廳」及「迎月庭日式料理」推出「冬季火鍋聯 合國」共十四款湯頭，不論是台式麻油雞、日式昆布、重慶麻辣， 還是各國道地湯頭，即日起至2017年3月31日止民眾可以依喜 好選擇湯底，適合個人獨享或家庭朋友在寒冷的季節到飯店館內團聚 吃火鍋。

新竹豐邑喜來登已連續三年推出「冬季火鍋聯合國」皆受到民眾熱 烈好評。嚴選新鮮高檔食材的「迎月庭日式料理」，今年特別推出「 鱸鰻藥膳鍋」，主廚「陳仕勛」表示，現代人忙碌於工作， 少有注意飲食方面的健康，藥膳鍋是利用中藥材、鰻魚骨、洋蔥、紅 蘿蔔等健康食材所熬製而成，可增加甜味及湯頭的膠質，而「鱸鰻」 是適合冬天進補的食材，可做麻油或藥膳，提供愛吃火鍋的老饕有更 多選擇！「極品鮮貝鍋」湯底使用昆布、柴魚片及貝類所熬製而成， 貝類採用日本進口干貝、白貝、北寄貝、象拔蚌及大蛤蠣做搭配，「 北寄貝」又叫姥貝，形狀相同手掌大小，主廚表示， 日本海鮮之所以有名，是因其海域寒冷，生長速度緩慢，而「 北寄貝」生長時間約為20-30年間，相當鮮甜肥美，適合愛吃貝 類的饕客點用。另外還有「活龍蝦火鍋」、「北海道活雪場蟹海鮮鍋 」、「美國極黑和牛(壽喜) 」、「迎月庭海陸火鍋」及「養生菌菇鍋」。

另外位於四樓「采悅軒中餐廳」則由香港五星主廚領軍，推出四款中 式主題鍋底有「韓國人蔘雞鍋」及「番茄馬鈴薯豬大骨鍋」、「養生蟲草燉豬腱鍋」及「重慶麻辣鍋 」，另有「鴛鴦鍋」可依個人喜好任選兩款鍋底 ，搭配新鮮手作配菜。飯店一樓「大廳酒吧」， 則推出個人精緻小火鍋，有「台式麻油雞鍋」、「豚骨海鮮鍋」及「 馬告菇菇鍋」。新竹豐邑喜來登冬季 火鍋聯合國年年帶來不一樣的火鍋新選擇，十四種鍋物口味選擇多樣 化，征服老饕們的胃 。