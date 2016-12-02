大億麗緻酒店聖誕節 邀您一同賞樂、啖美食

台南大億麗緻酒店與您一同歡度聖誕節，讓聖誕節充滿感恩及歡樂， 除了提供感恩聖誕火雞禮袋、聖誕節套餐外，也延續多年所舉辦的「 聖誕音樂會」，讓民眾一起來參與音樂盛事及享用美食。

【美聲天籟~聖誕音樂會】免費入場

感受歡樂溫馨的聖誕節氛圍，讓悠揚的音樂溫暖您的心，酒店1樓大 廳舉辦「美聲天籟~聖誕音樂會」，邀請台南在地音樂團體一同參與 ，用樂聲分享感恩、喜悅及祝福，每場演出1小時，免費入場， 節目包含12月18日(日)下午兩點「大地合唱團」及下午四點「 海安教會」演出，12月24日(六)下午三點「台南曼陀林樂團」 、晚上七點「大甲國小國樂團」及12月25日(日)下午三點「虹 橋曼陀林樂團」及晚上七點「醫師公會合唱團」演出， 聖誕歌曲呈現多種曲風，不論是古典浪漫、經典莊嚴或輕快歡樂， 美聲繚繞華麗大廳，帶給觀眾美好音樂響宴。

【感恩聖誕火雞禮袋】

「點心坊」及「新光三越大億麗緻專櫃」12月31日前推出「感恩 聖誕火雞禮袋」，讓您不需大費周章準備，也能輕鬆享受異國傳統料 理，大廚精選特色主餐包含「果香烤火雞」乙隻、「750ml法國 杏桃氣泡酒」乙瓶、「蔓越莓醬汁」乙罐、「古早風味蜜地瓜」 乙份、「義大利肉醬麵」乙份、「天然酵母法國麵包」乙條、「6吋 鄉村南瓜派」乙個，適合6-8人享用， 需三天前預訂，如於風尚庭園咖啡廳內用，每人需加價，另含湯品、沙拉、飲品及甜點。



「果香烤火雞」以繁複費時的料理過程，先融合各式西式香料如匈牙 利紅椒粉、自製天然蔬菜鹽、迷迭香、柳橙汁、 蘋果泥等醃漬火雞入味，再填入以高湯小火煨至半熟後拌炒綜合時蔬 、洋蔥、芹菜、等豐富餡料填於雞腹內，經過3小時的細心低溫烘烤 ，火雞風味原始封存，金黃油亮光滑的飽滿色澤閃耀奪目，呈現出的 肉質不僅香酥柔嫩、甘甜多汁，雞肉與煨飯更散發出淡淡的蔬果香， 完美融合獨特風味。主廚特製「蔓越莓醬汁」則是以大量紅酒、 新鮮蔓越莓汁、紅酒醬汁及雞骨肉汁等， 小火慢燉待醬汁濃縮成精華，搭配火雞肉或法國麵包都相當美味。

12/3迷你聖誕薑餅屋 & 12/10蘋果派及鹹派DIY活動

12月3日下午3點至4點於新光三越西門店 B2樓C區活動廣場舉辦「迷你聖誕薑餅屋」DIY活動，讓親子於 互動中享受過節氛圍，由大億麗緻點心坊主廚親自教導，提供聖誕老 公公、小天使與麋鹿等多款糖果裝飾，發揮無限創意畫糖薑餅， 共製作薑餅屋乙座。12月10日下午3點至4點於風尚庭園咖啡廳 庭園區舉辦「蘋果派及鹹派」DIY活動，提供拌炒 過的新鮮蘋果、煙燻鮭魚、火腿及蘆筍等豐富餡料， 讓您由親手揉製麵糰再填充餡料，製作蘋果派乙個及鹹派兩個， 並贈飲料乙杯。

12/24.25亞洲食錦鐵板燒【聖誕海陸套餐】

「亞洲食錦鐵板燒餐廳」12月24日晚間及25日供應「聖誕海陸 套餐」，菜單包含充滿節日氣氛的「香烤火雞肉」、「香煎圓鱈魚佐 松露醬」、「澎湖大明蝦佐蜂蜜芥茉醬」、「南非活鮑魚」， 主菜為「美國頂級肋眼牛排佐玫瑰岩鹽」共11道美味料理，另有甜 點吧及「哈根達斯冰淇淋」無限享用，以少油低鹽料理精緻完美呈現 ，五星主廚現場舞刀弄鏟，美食及表演的極致奢華享受。

12/24.25風尚庭園咖啡廳【聖誕套餐饗宴】

「風尚庭園咖啡廳」12月24日至25日午晚間推出「聖誕套餐饗 宴」，美味可口的聖誕套餐饗宴，包含「香蒜鮮蝦酸果鮮蔬沙拉」， 以及口感綿密、濃厚香醇的「鱈場蟹南瓜忌廉巧達湯」，開胃小品「 香煎干貝鵝肝松露塔」，主菜三選一包含「 炭烤美國牛小排佐波特酒醬汁」、「法式犢羊菲力紅酒蘋果薄荷醬汁 」或「香煎石斑魚、明蝦佐白酒奶油醬汁」，共8道美味， 為溫馨聖誕節劃下完美句點。