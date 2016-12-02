巴黎等4城市帶頭  2025年將見不到柴油車

巴黎、墨西哥市、馬德里和雅典市長在墨西哥舉辦的C40市長峰會上承諾，為了改善空氣品質，他們將在2025年達到全面禁止柴油汽車與卡車進出，並鼓勵其他交通工具的使用、步行或腳踏車。

《BBC》報導，擔心柴油引擎對空氣品質的汙染，近幾年各大城市針對柴油汽車的使用已逐漸嚴格，世界衛生組織日前曾統計，每年約300萬人因空氣汙染導致的相關疾病而死亡。

柴油引擎對環境造成的影響來自兩方面，柴油燃燒到空氣中會釋放懸浮微粒和氮氧化物，人體吸入過多的懸浮微粒會引發肺部不適，造成心血管疾病、甚至死亡，氮氧化物則會造成呼吸困難，即使沒有呼吸道病史的人也一樣。

因為有科學上的證據，環保團體多年來不斷要求政府制訂空氣清淨相關標準與規範，倫敦高等法院上(11)月才宣布了一項對環保團體有利的判決，認為空氣汙染屬於公共衛生危機，政府未能妥善處理將視為失職。

而今，全球許多大城市都飽受空氣汙染所苦，決定要動用公權力強制取締柴油引擎，在墨西哥的C40市長峰會上，巴黎、墨西哥市、馬德里和雅典4大城市長宣示，他們將在2025年全面禁止市內所有柴油引擎車，並盡所有努力鼓勵電力與氫燃料混合動力車的使用。

墨西哥市長Miguel Ángel Mancera說，「在墨西哥，民眾飽受空氣汙染與交通壅塞問題所苦已經不是秘密」，「透過擴展市區其他的交通選項如巴士交通或地鐵系統，也加強建設自行車基礎設施，有助於改善道路上的交通壅塞與心血管問題。」

巴黎在減少柴油汽車與卡車的措施上早已行之有年，1997年前登記的車輛已經不能繼續行使在巴黎市內，而對這類車款的限制也將逐年增加。

此外，塞納河右岸約3公里長的區域以前是兩線道的公路，也已全面改成行人徒步區，市長Anne Hidalgo說，「巴黎正在進行一項大計畫，我們將逐步禁止最汙染空氣的車輛出現在道路上，希望能夠仿照東京的例子，最後全面禁止柴油引擎車輛的行駛。」

在巴塞隆納，公共自行車的租借政策降低了9千噸二氧化碳的排放，相當於一部汽車行駛2,100萬里程數的排放量。

馬德里市長Manuela Carmena說，「我們在城市裡呼吸的空氣品質，與我們對抗氣候變遷的措施有直接相關，若能降低溫室氣體排放量，城市的空氣就會更清淨，我們的下一代、長輩父母與左鄰右舍就會更健康。」