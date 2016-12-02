10張照片公開75年前顛覆歷史的珍珠港

75年前的12月7日，日軍向美國海軍太平洋珍珠港基地發動偷襲，日本300多架戰機在30分鐘內重創美軍多艘戰艦、巡洋艦、驅逐艦與多達百架戰機，包括亞利桑那號戰艦及其上的1,177名陣亡將士。

《華盛頓郵報》報導，1941年12月8日的《郵報》頭版，知名記者Edward T. Folliard以標題「日本向美國宣戰」報導此事，指出「納粹德國和法西斯義大利的軸心國成員日本，侵襲了久未興起戰爭的太平洋戰區。」

一開始報導的死亡人數為104人，但更新至最後的消息指出死亡人數高達2,300人，超過半數死在亞利桑那號戰艦上，共計21艘美國航艦和323架戰機被擊沉或重創。

隔日，羅斯福總統稱此事為「歷史上惡名昭彰的一天」，要求國會同意向日本宣戰，第二次世界大戰的太平洋戰區就此開打。

多年後，估計當年的6萬名生還者尚有2,000-2,500名仍在世，但數量逐漸減少，《華盛頓郵報》去(2015)年9月報導過，當時在亞利桑那號戰艦上的生還者Raymond Haerry，已以94歲的高齡辭世。

在珍珠港事件75年週年的這週，一群軍人機構舉辦為期11天的紀念活動，悼念Haerry和其他生還者，以及那些在戰艦上犧牲的軍人們。

《路透社》也公開了美國國家檔案館與海軍資料館的珍珠港偷襲照片，記錄了當年日軍侵襲珍珠港的實況。

這張航空照片是在日本侵襲珍珠港前1年所攝，可以清楚看見珍珠港基地上的約克鎮號航空母艦、10架戰艦、17架巡航鑑、2架輕巡洋鑑，和超過30架驅逐鑑。

這張圖表取自在珍珠港被美軍擊落的日本戰機，圖上標示出船艦停泊點，並於左上角標示「敵鑑停泊隊形報告」。

在這張由日本機師拍攝的航空照，位於照片前緣的是進行珍珠港侵襲任務的日本轟炸機。

在日本第二波的攻擊行動中，肖號軍艦(USS Shaw)前方的彈藥庫爆炸。

在前方的彈藥庫爆炸後，亞利桑那號戰艦也隨之起火燃燒，這張照片是由後方安慰號醫療艦拍攝的。

福特島的基地上，船員站在破敗的飛機殘骸旁，看著肖號軍艦的爆炸。

從福特島上可以看到戰艦加利福尼亞號被日軍魚雷和炸彈摧毀。

日軍侵襲後不久，馬達驅動船在沉沒的西維吉尼亞號戰艦旁救起生還者。

整艘亞利桑那號戰艦在受攻擊後沉沒至海底。

二次大戰結束後，美國從日本帶回來的照片裡發現，日軍演練偷襲珍珠港的模型，明確呈現出美軍戰艦遭侵襲的當時位置。