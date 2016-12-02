「企業永續、國際視野」論壇 荷蘭力抗海洋廢棄物

為推廣海洋廢棄物清理計畫，「荷蘭貿易及投資辦事處」與「台灣企業永續研訓中心」(CCS)於舉辦「企業永續、國際視野」論壇，活動邀請到荷蘭海洋潔淨基金會(The Ocean Cleanup)執行長柏楊．史萊特(Boyan Slat)分享長期投入清理海洋廢棄物的工作之經驗，並於會後說明The Ocean Cleanup與各國、各企業的推廣與合作計畫。

海洋為全球最大的生態系統，佔據了超過地球三分之二的表面積，提供了我們一半的氧氣及六分之一的動物性蛋白，對於全球經濟有重要影響。

但隨著人類文明的發展，塑料的廣泛使用衍生了大量的海洋廢棄物，「世界經濟論壇(WEF)」2016年所出版的「新塑膠經濟-塑膠未來的再思考」內特別提到，目前海洋塑膠正以每分鐘一輛卡車的量持續增加指出，每年平均有800萬噸塑膠垃圾流入海洋，預計到了2050年，全球的塑膠生產總量將增加3倍至11.24億公噸，屆時全球海洋裡的塑膠垃圾重量恐將比魚還重。

聯合國永續發展目標(SDGs)的第14項即是海洋保育及永續性的使用，國際間對於此議題也日益重視，美、法已立法管制化妝品內禁用，加、韓、英等國在立法程序中。我國應將海洋塑膠廢棄物的處理視為重要的生態危機議題，守護海洋的健康，才能守護我們下一代的健康。

獲邀與會的臺灣科技大學化學工程系顧洋講座教授說明，海洋中的塑膠廢棄物因長時間受太陽光照而碎裂成細小碎片，此碎片即使再小也很難在海洋環境中自然分解，故造成此般漂流塑膠廢棄物聚集現象，報告顯示，如僅欲清理北太平洋海洋百分之一的塑膠，每年就需要使用67艘船來處理。

海洋垃圾的處理並非無法可治，人類可從檢視自身塑料使用行為做起，規劃具體可行之廢棄物回收運作機制，以落實廢棄資源回收再生之效益。