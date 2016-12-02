亞大周產期醫學年會 今於台北盛大開幕

｢第19屆亞大周產期醫學年會｣今（2）日在台舉行盛大開幕儀式，這是繼1994年後睽違22年再度在台灣舉辦。本次年會在產科議題有四大主軸，包括高危險妊娠、超音波產前診斷、產前基因診斷，及胎兒治療等。

今年邀請來自國外22個國家、超過200位的產科醫師、新生兒科醫師及助產師等知名領域專家來台，分享臨床上的實作經驗與專業知識，探討目前周產期醫療照護之最新發展與趨勢，並加強國際周產期醫學的交流學習，參與盛會人數超過700人。

本次年會的重點活動，包含產前胎兒心臟超音波教育訓練課程、ISUOG超音波專題研討會、第一屆中台港澳學術論壇、台日韓周產期、新生兒科及助產師學術研討會等。

另外關注的議題也相當多元，包括產前基因檢測與非侵入性胎兒染色體基因檢測(NIPT)之運用與發展、周產期孕期感染及子宮內胎兒治療新知、早產防治與早產兒(新生兒)之治療、孕期胎兒生長遲滯與孕期營養建議、剖腹產手術及防沾黏之運用、高危險妊娠之學術探討與孕期及產後疫苗接種等多元議題。

台大醫院婦產部李建南醫師表示，所謂｢周產期｣指的是孕婦從懷孕20周開始，到產後28天這段期間，近年來台灣生育率逐年下降，母親生育年齡也逐漸向上爬升，也提高了大家對高危險妊娠的重視。

根據統計，台灣高危險妊娠的發生率為10%，指的是母親和胎兒在懷孕過程有潛在的危險。常見為妊娠高血壓、糖尿病、心臟病、多胞胎、孕婦體重過重及高齡產婦等問題，可能會導致胎兒及母體出現健康異常，甚至死亡。

李建南醫師強調，台灣每十萬個產婦約有5~6個人因生產而死亡，跟全球平均約10萬分之10的發生率相比較，台灣的水準已經屬於績優生等級，這歸功於國內產科醫師很早在二十年前就將產前超音波診斷、高危險妊娠、周產期醫學等觀念引進國內，並加強提升產前診斷技術的發展及臨床運用，都使得台灣產婦死亡率有明顯下降。