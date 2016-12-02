傳奇人物撐起全球最大咖啡品牌  星巴克舒茲卸任執行長 

《華盛頓郵報》報導，星巴克執行長舒茲(Howard Schultz)昨(1)日宣布將卸下執行長一職，投入星巴克高檔咖啡館品牌，但仍繼續擔任公司董事長。

這位傳奇人物曾在星巴克最動盪的時刻接手，將公司重整上軌道，成為今日全球最大的咖啡連鎖品牌，也曾經是美國史上增長最快、利潤最高的公司之一，但他在周四突然宣布，將執行長一職交棒給總裁兼營運長強生(Kevin Johnson)。

強生自2009年起擔任星巴克董事迄今，由於越來越多消費者在網路店面購物，星巴克實體店面的銷售漸減，由曾在微軟待了16年、具有科技背景的強生接任，「由他擔任執行長帶領公司往前進，比我更適合。」

近幾年，星巴克也開始像其他零售商一樣涉足網路界，且成效十分成功，星巴克開發了廣為使用的行動支付app，讓「星巴克成為科技公司」的新聞佔盡報紙頭條，而任命強生擔任新的執行長，也宣告了星巴克將在數位世界搶下宏大版圖的決心。

這份人事異動將於明(2017)年4月生效，屆時舒茲會投入開發星巴克典藏咖啡專賣店(Starbucks Reserve Roasteries)，專售星巴克自全球收集品質最好、產量稀少、具有獨特風味的典藏咖啡豆的手沖咖啡，舒茲表示，這項典藏咖啡專賣店計畫購入20部烘豆機，並在全球展店1,000家。

事實上，這並非舒茲第一次卸任，早在2000年他就曾卸任過執行長一職，但有鑑於公司深陷全球金融風暴危機，後於2008年回鍋就任執行長，並成為公司的「首席全球策略師」，但現在他認為管理團隊已有能力獨立掌管公司。

但在舒茲宣布卸任執行長一小時後，星巴克股價仍下跌4%。

舒茲管理星巴克團隊的特色，相較於其他大公司的執行長，他經常樂意發表有關社會議題的言論，2013年舒茲曾告訴投資人，若他與公司對同性婚姻的立場不同，他將出售自己的股份；他也曾透過公司提供大學教育福利，提倡雇用年輕、少數族群與退役軍人員工；今年3月，他結合一系列有關公民參與的課程影片在網路上。

熱衷社會議題的行為讓外界不禁揣測舒茲是否有意謀求公職，今年3月他才在公司的年度股東大會上發表類似總統口吻的言論，指出國家缺乏公民參與與領導力，「我曾多次質疑過我是誰，以及我將成為什麼樣的人，我們即將面對的試煉不在於對我們性格與能力的考驗，而在於身為人的道德標準。」

這似乎在指涉2016年混亂分裂的總統大選，「我們公民的角色和責任是什麼？我們必須努力重現偉大的美國夢，積極正向而非憤世嫉俗，充滿希望與期待而非失望，團結統一而非分裂。」

但當被媒體問到是否有意進入公職，舒茲否認，「我還只是個年輕夥子，現階段身為一個平凡公民與大公司的執行長，我想我能替國家做的應該更多。」星巴克發言人也說道，舒茲目前沒有進入公職的計畫。