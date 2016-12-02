新泰王瓦吉拉隆功即位  拉瑪10世繼任

在位70年的泰王蒲美蓬辭世近2個月，王位繼承遲遲懸而未決，泰國王儲瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)終於昨(1)日正式繼位，成為節基王朝(Chakri)第10位國王「拉瑪10世」(Rama X)。但按照程序，新國王最快要等蒲美蓬明(2017)年火化下葬後才能正式加冕。

蒲美蓬於10月13日辭世，按照程序，64歲的王儲瓦吉拉隆功須立即接位，但瓦吉拉隆功要求與人民一起為泰王舉哀，暫緩登基，由96歲攝政王普瑞姆(Prem Tinsulanonda)處理王室事務。

擔任攝政王的樞密院主席普瑞姆與總理、泰國國會議長、最高法院院長晉見王儲，正式邀請他繼位為新王，在王儲首肯繼位後，1日深夜由國會議長對外宣布，瓦吉拉隆功正式成為泰國國王，泰國各大佛寺配合鐘鼓齊聲，所有僧人齊誦經祈福。泰國王室宮務處將公告新王登基日，加冕大典會在明年蒲美蓬葬禮後再擇日舉行。

瓦吉拉隆功少年時期先後赴英國和澳大利亞接受中學教育，熱愛飛行，不但官拜皇家空軍上將，不論是軍機或民航機都有飛航執照，更累積3,000小時飛行經驗，具備泰國國際航空公司的機長資格，是個飛行經驗豐富的職業飛行軍官。1972年被封為王儲，有過三段婚姻，2014年因第三任妻子的親戚涉貪，以離婚收場。

泰國人民愛戴蒲美蓬有如神明，但對瓦吉拉隆功則有保留，甚至民間曾有聲浪希望由仁民愛物的二公主詩琳通(Maha Chakri Sirindhorn)繼位。詩琳通是蒲美蓬第3個孩子、瓦吉拉隆功的妹妹，1979年被封為女王儲，也有權繼承王位。

泰國雖仍處治喪期，人民仍難掩對新國王繼位的欣喜，商家大肆囤購瓦吉拉隆功的肖像、象徵王室的白黃T恤，以及印有王室徽章的旗幟。瓦吉拉隆功的聲望雖不如父親，但民眾對王室的支持仍堅定不移，71歲民眾哈育表示，「我以生命敬愛並尊崇已故的國王，我會一樣支持下任泰王」。