喜迎金雞年早鳥有禮餐券大方送 豐年尾牙首選台北凱撒商務專案

拋下一年的勞累，品嚐年度豐收的喜悅，台北凱撒大飯店王朝餐廳與宴會廳推出『喜迎金雞年』尾牙春酒專案，專案期間自即日起至2017年3月31日止，為體恤企業拚經濟，特別推出『平日商務專案(周一至周三)』，即享果汁、汽水暢飲，為讓尾牙盛宴增添更多樂趣，訂席滿5桌以上即可免費使用卡拉OK與投影設備。交通便利的台北凱撒大飯店位於台北車站捷運M6出口，讓大家在享受尾牙春酒美食佳釀的同時也可以就近搭乘大眾運輸工具返家！

台北凱撒大飯店王朝中餐廳及宴會廳主廚陳俊賢，出生於香港，不拘泥於廣式或是台菜料理，擅長用海鮮與季節性食材，結合獨特創意製作料理顛覆味蕾，往往呈現與眾不同的宴會菜色，如「香茅檸檬海中蝦」以泰式料理常用的檸檬、香茅等香氛調味，將白蝦浸泡2小時，Q彈蝦肉搭配清香醬汁清爽可口。凱撒尾牙專案，主廚首推「酸菜胡椒紅燜鴨」，源自客家料理胡椒鴨，特選2公斤重的土番鴨，先以油炸封住肉汁，後以黑、白胡椒醃製並蒸煮2小時使其入味，最後再加入客家酸菜與紅蘿蔔，胡椒香、酸菜濃搭配多汁有味鴨肉，讓人讚不絕口；主廚以自製芝麻沙拉醬淋上，現剝大草蝦做成的「芝香沙拉炸蝦球」，香酥蝦球佐上芝香醬料，鮮香甜郁妙不可言；主廚以薑汁加入日式照燒醬，做成特製醬汁，塗上特選豬肋排，再以大火烤30分鐘完成肉香醬濃的「照燒醬烤豬肋排」；「蟲草人蔘燉雞湯」以含豐富的胺基酸與微量元素的黃金蟲草、補身益氣的人蔘與鹿野土雞，慢火熬製2小時，微寒季節濃郁的雞湯，祛寒補身為即將而來的新年準備好元氣。

體恤各大公司行號一整年度的辛勞，貼心的台北凱撒大飯店再推出『早鳥有禮』專案，於2016年12月31日前來店訂席簽約，再加贈超人氣自助餐廳Checkers下午茶餐券，訂1桌送1張，訂2桌送2張，以此類推，訂愈多送愈多喔。