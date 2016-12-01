繼「蝦」界姚明之後，「蟹」界貴乃花也來了 ！

繼11月份推出人稱「蝦」界姚明--重約500公克、長度直逼成人手臂的「OMG斯里蘭卡蝦」之後，台北晶華酒店再度發揮搜尋極致美味食材的能力，遠自南洋海域、進口重量近2公斤、大小比成人的臉還要大的「斯里蘭卡巨蟹」，並請到來自於斯里蘭卡Ministry of Crab(螃蟹部長)餐廳、擁有「全亞洲最會料理螃蟹」美譽的主廚—達山‧慕尼達薩 (Dharshan Munidasa)來台客座，於館內餐廳包括三燔本家、azie、Gallery、晶華軒以及Robin's牛排屋與鐵板燒推出「深海巨蟹」美食活動，主廚透過道道地地的斯里蘭卡辣椒、黑胡椒、大蒜以及咖哩等料理方式，展現螃蟹的多元美味。

名聲響亮的斯里蘭卡蟹，又稱網紋蟹或大沙公，大多分布於南海周邊以及東南亞各國，其中又以水質清澈的斯里蘭卡沿海產地最為著名。身型龐大、擁有兩隻碩大的螯腳為其主要特徵，肉質結實飽滿、口感鮮甜的斯里蘭卡蟹，適合各式烹調技法、肉身耐煮且不易散開。每逢秋季，螃蟹們為了儲藏足夠的過冬能量皆會拼命進食，使其肉質自然更加肥美多汁、更具營養價值。此次受邀來台的主廚-- 達山‧慕尼達薩 (Dharshan Munidasa)來自於斯里蘭卡可倫坡市的 Ministry of Crab(螃蟹部長)餐廳，該餐廳創立於2011年，創立者除了達山主廚本人之外，還有兩位斯里蘭卡知名的前板球球員，餐廳位於一棟擁有400年歷史的荷蘭式建築當中，主要供應的食物就是產自於當地的肥美蝦蟹，其中又以螃蟹料理最為知名，主廚會將每日捕獲的新鮮螃蟹以大小分為10種等級，從500公克至2公斤任君選擇，其中黑胡椒螃蟹以及辣椒螃蟹更是其揚名於世的招牌料理，主廚使用的食材不僅是要最好、還要最新鮮，餐廳更訂定一個”No freezer Policy 不用冷凍庫政策”，貫徹每日使用新鮮食材烹調的承諾。地道的口味以及其推廣在地食材、減少食材碳足跡並矢志成為全世界「最低食物里程數」餐廳的理念，讓該餐廳連續在2015到2016年，名列於聖沛黎諾(S. Pellegrino)亞洲50大最佳餐廳之中。

達山主廚1970年出生於日本東京，父親為斯里蘭卡人、母親則是日本人，除了是成功的主廚以及餐廳經營者外，他也是斯里蘭卡知名的美食節目主持人，非餐飲科系出身的他，在美國念的是霍普金斯大學電腦工程以及國際關係，熱愛美食的他，1994年因為陪伴父親的關係回到斯里蘭卡、創立了名為Nihonbashi的日式餐廳，善用當地盛產的生猛海鮮、變化出細膩雅致的日本料理，該餐廳自2013年開始、連續四年榮獲聖沛黎諾(S. Pellegrino)亞洲50大最佳餐廳的殊榮，這也讓達山主廚在2015年成為全亞洲50大餐廳的得獎名單當中、唯一一位旗下兩間餐廳都同時入榜的主廚。

該餐廳點用人氣第一名的料理—Pepper Crab(胡椒蟹)絕對是此次活動的吸睛重點，山達主廚選用的是斯里蘭卡當地特產的黑胡椒，拌炒的醬料有一整顆的黑胡椒粒、用斯里蘭傳統石臼手工搗碎的黑胡椒粒、以及加入高湯熬煮的黑胡椒醬，展現出完完整整、徹頭徹尾的斯里蘭卡風味。另推出「螃蟹部長」套餐，包含咖哩海虎蝦6隻、蒜味辣椒OMG巨蝦1隻、斯里蘭卡蟹1隻，兩人享用。