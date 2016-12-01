拯救受虐兒少脫離苦海 需要鄰里們的「雞婆」

根據統計，民國104年共有53,860件兒少虐待案件被通報，平均每10分鐘就有一位疑似受虐兒少產生，且施虐者大部分是兒少的主要照顧者，包括父母、保母或親戚，其中父母為施虐者之案件高達6成；更值得關注的是，有高達4成的施虐者缺乏親職教育知識。此外，受虐兒少若未受到妥善的照護，未來可能轉變成為施虐者，導致嚴重的社會問題，造成龐大的社會成本支出。

臺灣兒科醫學會黃璟隆理事長說明，兒少虐待的形式包括疏忽、身體虐待、性虐待、，以及精神虐待等，受虐兒少的照顧者可歸納出某些共同的危險因子，包括：長期親子關係不佳、婚姻關係紊亂、失業、酒癮、藥癮，或是擁有「不打不成器」的想法，造成長期施虐，甚至棄養。

絕大部分的受虐兒少送醫後，沒有辦法清楚說明受傷的原因，甚至為了保護施虐者而選擇隱瞞。而年紀小的孩童無法像成人一樣，能清楚地指認加害人，導致第一線醫事人員時常無法得知受傷的確切原因。對此，第一線接觸受虐兒少的醫事人員，扮演著兒虐通報流程的重要角色。醫療專業在兒少保護網絡中特別重要的功能就是「幫孩子說話」，透過醫事人員的專業判斷，發現每個傷口的來由，進而找出施虐的原因，伸出援手，幫助他們脫離險境！

黃璟隆理事長指出，兒少虐待最重要的不僅是提供完善的照護，更重要的是要找出潛在的危險因子，即時介入、輔導，避免更多受虐兒少的產生，造成遺憾。黃璟隆理事長也呼籲社會大眾可以盡量當個「雞婆」的人，透過鄰里間的互相關心，發現身邊的孩童沒有接受學校教育或沒打預防針、半夜時常聽見孩童的哭鬧聲等等，可撥打專線113進行通報，才能找出潛在的危險因子，並且讓醫事、社政人員能夠及早介入，避免兒少虐待的憾事發生。

衛生福利部於民國103年仿照先進國家，在醫療機構設立「兒少保護小組」，提供疑似受虐兒童及少年身心治療，整合院內跨專科的醫療團隊，與院外司法、社政、警政等網絡體系連結，透過跨單位協調與整合，追蹤輔導個案，形成亞洲首見且完善的兒少保護防護網絡。現階段已達到一縣市一家兒少保護小組的目標。

為感謝這群默默奉獻的醫事人員與各醫療院所，一起攜手推動保護兒少關懷政策，致上最高的敬意以及感謝，衛生福利部特地於今（1）日舉辦「105年兒少保護小組品質成效獎」頒獎典禮，目的在表彰醫療工作者的無私奉獻與努力，同時激勵醫事人員士氣及鼓勵更多人員投入。