陳彥博南極賽亞軍 4大極地賽總冠軍

台灣超馬好手陳彥博在南極250公里極地超馬賽拿下亞軍，成為同年內完成4大極地馬拉松的首位亞洲選手，他也以總積分第1，成為2016年4大極地賽的總冠軍。



在本次南極賽事開始前，陳彥博的總積分雖位居領先，但領先排名第2、第3的選手分別僅4分、7分，幅度其實並不大，所以南極一戰，陳彥博仍須謹慎應戰，只要稍有不慎，南極賽後就會讓出總積分第1的王座。



陳彥博表示，這次南極賽事，他感到壓力特別大，淺眠、過度換氣等問題都出現在他的身上，也因為焦慮而不斷檢查裝備，深怕出現閃失。



通過這次賽事終點時，陳彥博發狂似的朝天怒吼，釋放這些日子以來身心靈承受的煎熬。



靠著過人的意志力，陳彥博撐過賽事重重考驗，並在南極賽事拿下亞軍，最後在總積分上也保住第1，成為今年4大極地賽的總冠軍，而他也是首位在同年間完成4大極地馬拉松的亞洲選手。



陳彥博的堅忍與毅力締造成就，也讓同樣參賽的對手同感敬佩，並給他取了個「台灣虎」（The Taiwanese Tiger）的尊稱。