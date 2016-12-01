台南大億麗緻酒店 滿額好禮大方送！

2016大台南國際旅展將於12月2日至12月5日於「台南南紡世貿展覽中心」隆重舉辦囉！台南大億麗緻酒店即日起至12月5日開放「官網線上訂購」服務，提供豐富多元的美食優惠券選擇，讓民眾品嘗各餐廳不同特色風味美食， 388元起即可享受「共同市場歐亞自助餐廳」自助餐，「平日雅緻雙人房」每晚也只要3899元!

以上單筆消費滿6千贈送大億麗緻酒店專屬行李吊牌一個(價值350元)，單筆消費滿額禮滿2萬贈「風尚咖啡廳英式下午茶券」2張(價值836元)，滿3萬贈「共同市場歐亞自助餐券」2張(價值1,936元)，滿5萬贈「雅緻雙人房平日券1張」(價值10,450元)。

現場銷售預購「中西式外帶年菜」及傳統手工美味「年貨商品」，讓您不需辛苦準備就能享受大廚精心準備的佳餚美饌，贈禮自用皆能感受到歡欣的濃厚過年氣氛。「年貨商品」包含「極品佛跳牆」、「鳳凰排翅藏珍寶」、「八寶芋泥糕」、「瑤柱港式蘿蔔糕」、「香栗棗皇糕」及「肝臘腸禮盒」， 「糕類組合」單筆消費金額達1,500元以上享9折優惠 ；「中式外帶年菜」五人份每組6,888元，十人份每組10,888元，主廚精心設計包含「野菌菇烏雞燉魚翅」、「香蔥培根焗大蝦」、「酒釀豆瓣燒原條魚」、「乾隆極品砂鍋盤菜」等八道佳餚， 2017年1月10日前預訂付款享9折優惠 。

喜歡品嘗異國美食的朋友亦可選「西式外帶年菜」，包含：「黃金珠貝龍蝦沙拉」、「熱那亞風味鮮魚」、「美式蒙特婁風味烤珍珠雞」、「義式白酒燴羊膝」等，主菜可選「八角風味紅酒滷豬腳」或「迷迭香料碳烤牛小排」，共7道美味料理，提供您更多的餐點變化，讓您與家人好友輕鬆大啖美食，享受幸福時光。每道菜皆附微波爐盒及豪華旅行袋乙組，請提貨三天前預訂。訂購洽詢(06)2135555，更多詳情參閱酒店官網www.tayihlandis.com.tw。