愛爾蘭政府更新申辦赴該國度假打工簽證作業規定

「愛爾蘭移民暨歸化署」(Irish Naturalisation and Immigration Service,INIS)於其官方網站公布修訂我國青年申請赴愛爾蘭度假打工簽證的方式並調漲相關行政費用。外交部提醒有意於明(106)年前往愛爾蘭進行度假打工的青年朋友,注意下述更新規定:

一、擬於明年1月份前往愛爾蘭度假打工者,須於本(105)年11月份提出申請,電郵至iniswhp@justice.ie信箱告知出發日期,逾期不受理。

二、擬於明年2月至6月期間前往愛爾蘭度假打工者,須於本年12月份提出申請,提早送件將不受理。

三、擬於明年7月至12月期間前往愛爾蘭度假打工者,須於明年6月提出申請。

四、「愛爾蘭移民暨歸化署」將視申請人數多寡決定是否採取抽籤方式,公布申請結果及已核發簽證數。

五、明年起將調整度假打工簽證申請案的行政處理費為新臺幣1,500元。

「愛爾蘭移民暨歸化署」已於其網站公告更新版簽證申請程序(請詳愛爾蘭政府臺愛度假打工網頁:http://www.inis.gov.ie ﹥Immigration ﹥Working Holidays in Ireland﹥Working Holiday Programme 2017 for citizens from Taiwan)。有意於明年赴愛爾蘭交流訪問者,請依更新規定提出申請,以利成行。