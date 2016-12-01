「樂梅廣場」「愛的書庫」落成啟用 偏鄉教育進一步

位於新北市石門區的老梅國小，在新北市政府教育局及財團法人台灣閱讀文化基金會等各界協助下成立「愛的書庫」及風雨操場──「樂梅廣場」，於今年11月29日上午舉行落成典禮。新北市教育局長官、台灣閱讀文化基金會執行長、新北市議員……各界代表均蒞臨共襄盛舉，場面歡樂溫馨。典禮在老梅國小學童輕快活潑的烏克麗麗演奏中揭開序幕，接著由吳惠花校長率各界貴賓一同進行剪綵，見證公部門與民間團體聯手為偏鄉小學投注的豐富教育資源。老梅國小新落成的「愛的書庫」與「樂梅廣場」將為學校師生及鄰近社區帶來高度的教育與休閒效益。

新北市教育局小教科長龔東昇表示，閱讀對於教育下一代非常重要，閱讀不僅能刺激大腦，增強孩子的判斷力，更是一切教育的基礎。今年四月，老梅國小甫獲得教育部閱讀磐石學校肯定，隨即於十一月與財團法人台灣閱讀文化基金會合作在老梅國小設置「愛的書庫」據點。書庫的資源不僅能充實老梅國小孩子的視野與智慧，台灣閱讀文化基金會更期望透過老梅國小的據點設置，有效縮短書箱在北海岸各校流動的時間與空間距離。老梅國小「愛的書庫」目前共設置有50箱圖書，每箱圖書35本，由財團法人武秀蘭教育基金會、財團法人中台山佛教基金會、財團法人德杰公益文教基金會、彰化縣弘裕慈善會捐贈，由新竹物流股份有限公司協助書箱運送，達到「共讀分享，智慧循環」的功能。

另「樂梅廣場」則由新北市教育局指導完工，該廣場為老梅國小師生提供了安全、舒適的休閒運動空間。老梅國小校長吳惠花說學校位於北海岸，因長年受東北季風與海風侵襲，致使原有的風雨操場鏽蝕而拆除，在新北市教育局經費挹注與協助下，老梅國小今年重新建置可遮蔽風雨的運動空間，設有四座標準籃框、一座排球場，亦有劃設充滿童趣的跳格子。該空間經老梅國小師生投票後命名為「樂梅廣場」。老梅學生簡安廷說有了「樂梅廣場」，未來即便在風雨中，學生也可在樂梅廣場享受戶外活動的樂趣。