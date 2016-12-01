富邦投信：深港通啟動 A+H股重回上升趨勢

深港通已確定在12月5日正式開通，A股續強，更持續創1月底低點以來的波段新高，上綜指數11月份單月上漲4.82%，位居全球主要股市前段班。富邦投信量化及指數投資部主管廖崇文認為，A股多頭趨勢未改變下，預期未來走勢呈現緩步攀升機率高，加上深港通確定通車時程，預期香港H股將持續反彈，重回上升趨勢，惟深港通開通後，市場可能有利多出盡的雜音，震盪機會大，建議投資人短期上可操作「FB H股反1」來避險，中長期看多H股下可繼續持有緩漲的「FB H股正2」。

廖崇文指出，A股在總體經濟回暖、深港通將啟動、流入資金漸增、供給側改革等因素支撐下，呈現慢牛格局。整體換手率和投資者活躍度持續回升，投資者情緒明顯回暖，10月份工業企業利潤數據表明在通脹的背景下，企業盈利可能仍在改善，近期受全球通貨膨脹預期升溫，原材料、工業、金融板塊表現皆不錯。技術面上，滬深股市近期行情整體而言是沿5日線緩步向上，惟美中不足的是指數創新高、但成交量沒有過前高；另外，12月義大利公投，使得國際政治風險升高，加上人民幣持續貶值，對資金流向將造成影響。

根據摩根士丹利最新報告，川普勝選後，美國貿易保護威脅升溫，中國貨幣環境在2017年上半年將保持寬鬆，加上中國官方對房市、債市、銀行理財監管趨嚴，各路資金正加速回流股市，形成A 股獨好的效應，資金追捧藍籌板塊，房市、債市等資產相對失色。廖崇文進一步指出，全球貨幣寬鬆的政策在明年將以「財政政策」取而代之，在川普主政下，財政刺激與反全球化可能帶動美國及其他經濟體進入同步而共振的財政擴張時代，對股票、商品市場相對有利。